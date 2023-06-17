به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمدزاده عصر شنبه در حاشیه دیدار مردمی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پروژه‌های مختلفی در استان داریم که باید نسبت به تکمیل آنها اقدام شود.

وی به اجرای پروژه‌های پل سوم و چهارم بشار اشاره کرد و ابراز داشت: تکمیل پل سوم بشار یاسوج بیش از ۳٠ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته و پل چهارم نیز باید در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

وی همچنین بر پیگیری توسعه زیرساخت‌های گردشگری اشاره کرد و بیان داشت: در بخش صنایع استان نیز باید اقدامات لازم محقق شود.

استاندار افزود: برای ظرفیت سازی مطلوب در صنایع کوچک استان ۵۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

احمد زاده خواستار تقویت ارتباط دستگاه‌ها با مردم شد و بیان کرد: باید پیگیری لازم برای رفع مشکلات مردم را داشته باشیم.

استاندار در بخش دیگری به مبحث جذب نیرو در ادارات اشاره کرد و بیان داشت: جذب نیرو در ادارات باید در چارچوب برگزاری آزمون باشد.

احمد زاده افزود: برنامه ریزی هایی برای توسعه اشتغال پایدار در استان انجام شده است.