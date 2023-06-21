اقدامات مثبت دولت در سیاست خارجی/ مشکلات معیشتی حل شود

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالگرد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اظهار داشت: دولت سیزدهم از زمانی که آغاز به کار کرده است، اقدامات قابل توجهی انجام داده و توسعه روابط با کشورهای دنیا به ویژه کشورهای همسایه و منطقه از اقدامات مهمی است که از سوی این دولت انجام شده و در ادامه کار هم جزو رویکرد اساسی این دولت است.

وی بیان کرد: دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور وضعیت خوبی نداشت، شرایط بسیار سخت بود و امکان ادامه آن مسیر وجود نداشت. برای مثال یکی از معضلات کشور درباره تخصیص ارز ترجیحی بود و همین مسئله باعث شده بود که ما مدام به سمت استقراض از بانک مرکزی برویم و مشکلات زیادی به لحاظ درآمدی برای کشور به وجود آمده بود و دولت سیزدهم تصمیم بسیار خوبی درباره ارز ترجیحی گرفت و این موضع را به خوبی مدیریت کرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت سابق در زمینه تولید برق هیچ اقدامی انجام نداد و کشور را با این شرایط سخت تحویل دولت سیزدهم داد اما با وجود این، دولت رئیسی از زمانی که آغاز به کار کرده در این حوزه هم اقدامات لازم را انجام داده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته ممکن است دولت سیزدهم در این دو سال مشکلاتی را در مسیر داشته باشد، اما ما هم تمام این موارد را بررسی می‌کنیم و به دولت می‌گوئیم که این مشکلات را مرتفع کند. اگر دولت سیزدهم با همان دست فرمانی که دولت روحانی کشور را پیش می‌برد عمل می‌کرد، مشکلات کشور بسیار حاد می‌شد و به همین دلیل دولت سیزدهم مسیر متفاوتی را برای اداره کشور در پیش گرفت.

پژمانفر متذکر شد: در حوزه سلامت و درمان هم دولت سیزدهم اقدامات خوبی را انجام داد و هیچ یک از ما از یاد نمی بریم که این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که روزانه بیش از ۷۰۰ نفر از مردم کشورمان بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست می‌دادند اما رئیس جمهور و این دولت تدبیر کردند و ضمن تولید واکسن داخلی، واکسن مقابله با بیماری کرونا از خارج از کشور هم وارد شد و دیدیم که به سرعت وضعیت کشور از حیث مقابله با کرونا بسیار خوب شد و امروز به جایی رسیده ایم که مردم از بیماری کرونا فقط یک خاطره در ذهن دارند.

وی ادامه داد: البته ما مشکلاتی داریم و گرانی‌هایی در کشور ایجاد شده است که باید حل شود تا مردم از فشار اقتصادی و معیشتی خارج شوند و دولت باید در دو سال پیش رو شتاب بیشتری در پیگیری مسائل و مشکلات کشور داشته باشد و اقدامات عاجل تری برای بهبود وضعیت معیشتی و سفره مردم داشته باشد.

پژمانفر درباره اقدامات مثبت دولت در عرصه سیاست خارجی، گفت: دولت سیزدهم به همه ثابت کرده که فقط به چند کشور خاص توجه ندارد و ضمن توجه به مصالح و منافع ملی، ارتباط با همه کشورها را در دستور کار دارد و این نوع نگاه بسیار خوب است، چرا که در دولت قبل همه توجه‌ها به چند کشور غربی بود که هیچ عایدی برای ما نداشت.

وی تأکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم در پیگیری مسائل و مشکلات کشور بسیار خوب است و فقط لازم است دولت در پیگیری مشکلات کشور سرعت بیشتری به خرج دهد، البته ما هم باید به دولت فرصت دهیم تا در دو سال پیش رو، دیگر برنامه‌های خود برای برون رفت از مشکلات کشور را عملیاتی کند که قطعاً تأثیر مثبت خودش را به ویژه در حوزه اقتصادی خواهد گذاشت.