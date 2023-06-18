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۲۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی قزوین خبر داد؛

اجرای مرحله سوم جهاد تربیتی در استان قزوین

اجرای مرحله سوم جهاد تربیتی در استان قزوین

قزوین- مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی قزوین از اجرای مرحله سوم جهاد تربیتی در این استان خبر داد.

بهمن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله سوم جهاد تربیتی در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: به همت گروه جهادی ثامن الائمه دانشگاه فرهنگیان و قرارگاه جهادی جمعاً با همکاری آموزش و پرورش استان، مرحله سوم جهاد تربیتی، از ابتدای تابستان امسال با حضور ۲۰۰ نفر از دانشجو معلمان جهادی، شروع خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این مرحله از طرح جهاد تربیتی در مجموع حدود ۱۸۰۰ دانش آموز تحت پوشش آموزشی تربیتی قرار خواهند گرفت.

مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی قزوین تصریح کرد: این فعالیت‌ها شامل تثبیت و مرور دروس پایه ابتدایی و بیان مباحث تربیتی است که خوشبختانه با استقبال خوب دانش آموزان مناطق هدف نیز روبرو شده است.

وی بیان کرد: طرح جهاد تربیتی با هدف کمک به دانش آموزان و تقویت روحیه جهادی و ایثار توسط دانشجو معلمان انجام می‌گیرد.

کد مطلب 5813517

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