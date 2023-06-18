بهمن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله سوم جهاد تربیتی در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: به همت گروه جهادی ثامن الائمه دانشگاه فرهنگیان و قرارگاه جهادی جمعاً با همکاری آموزش و پرورش استان، مرحله سوم جهاد تربیتی، از ابتدای تابستان امسال با حضور ۲۰۰ نفر از دانشجو معلمان جهادی، شروع خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این مرحله از طرح جهاد تربیتی در مجموع حدود ۱۸۰۰ دانش آموز تحت پوشش آموزشی تربیتی قرار خواهند گرفت.

مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی قزوین تصریح کرد: این فعالیت‌ها شامل تثبیت و مرور دروس پایه ابتدایی و بیان مباحث تربیتی است که خوشبختانه با استقبال خوب دانش آموزان مناطق هدف نیز روبرو شده است.

وی بیان کرد: طرح جهاد تربیتی با هدف کمک به دانش آموزان و تقویت روحیه جهادی و ایثار توسط دانشجو معلمان انجام می‌گیرد.