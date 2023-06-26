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۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان:

۳۱۲ پرونده قصور پزشکی در کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت

۳۱۲ پرونده قصور پزشکی در کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت

کرمان-مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: در حوزه کمیسیون های تخصصی ۷۸۵ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۱۲ مورد مربوط به قصور پزشکی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آمیان، از انجام ۱۲۳ هزار و ۸۸۸ مورد معاینه طی سال ۱۴۰۱ در بخش معاینات سرپایی و متوفیات این اداره کل خبر داد و گفت: در حوزه آزمایشگاه سم شناسی مجموعاً چهار هزار و ۲۶۶ پرونده و در حوزه آزمایشگاه سرولوژی نیز مجموعاً ۴۳۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان افزود: در حوزه کمیسیون‌های تخصصی نیز در مجموع ۷۸۵ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۱۲ مورد مربوط به قصور پزشکی، ۲۵۹ مورد مربوط پزشکی قانونی و ۲۱۴ مورد مربوط به روانپزشکی قانونی بوده است.

کد مطلب 5820535

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