۳۱۲ پرونده قصور پزشکی در کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آمیان، از انجام ۱۲۳ هزار و ۸۸۸ مورد معاینه طی سال ۱۴۰۱ در بخش معاینات سرپایی و متوفیات این اداره کل خبر داد و گفت: در حوزه آزمایشگاه سم شناسی مجموعاً چهار هزار و ۲۶۶ پرونده و در حوزه آزمایشگاه سرولوژی نیز مجموعاً ۴۳۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان افزود: در حوزه کمیسیون‌های تخصصی نیز در مجموع ۷۸۵ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۱۲ مورد مربوط به قصور پزشکی، ۲۵۹ مورد مربوط پزشکی قانونی و ۲۱۴ مورد مربوط به روانپزشکی قانونی بوده است.