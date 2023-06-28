به گزارش خبرنگار مهر، حج گزاران که از دو روز پیش، مناسک خود در مشاعر مقدسه را با وقوف در عرفات آغاز کرده بودند، شب گذشته در مشعر (مزدلفه) وقوف داشتند و امروز هنگام طلوع آفتاب، راه سرزمین منا را با پای پیاده در پیش گرفتند.

بر اساس احکام شرعی، حج‌گزاران پس از غروب آفتاب روز نهم ذی الحجه از سرزمین عرفات به طرف مشعرالحرام حرکت می‌کنند و در این دره که راهرو و دالان ورودی به حرم امن الهی است، شبی را بیتوته و از همانجا، سنگریزه‌هایی را برای رمی جمرات جمع آوری می‌کنند تا در روز دهم (امروز) شیطان را در منا رمی کنند و او را از خود فراری دهند.

در مشعر، انسان حج گزار، شب را در صحرایی بدون چادر می‌گذراند و تا صبح به راز و نیاز و ذکر پروردگار خویش مشغول است.

زائران پس از وقوف و بیتوته شب دهم در مشعرالحرام، بین الطلوعین را در مرز مزدلفه می‌مانند و بعد از طلوع آفتاب با گذر از مسیر تقریباً سه کیلومتری مشعر، به وادی محسِّر (کم عرض) رسیده و از آنجا وارد منا می‌شوند.

نزدیک به دو میلیون نفر از جمعیت تقریباً دو و نیم میلیون نفری حج گزاران شب گذشته را در مشعر وقوف داشتند، اما بانوان شیعه و معذوران مطابق احکام شرعی، شب گذشته پس از توقفی کوتاه و چند دقیقه‌ای در مشعر، با اتوبوس به منا انتقال یافتند.

هنگام ورود زائران به منا نخستین اقدام آنان پیش از قربانی، حضور در جمرات و رمی جمره عقبه (سنگ زدن به یکی از جمرات سه گانه نماد شیطان) است و ازدحام جمعیت در این نقطه و مسیرهای منتهی به آن، همواره یکی از دشوارترین و خطرناک‌ترین مراحل انجام مناسک حج تمتع به شمار می‌رود.



برهمین اساس، به کاروان‌های ایرانی توصیه شده بود تا زنان و افراد ضعیف را که شب هنگام پس از وقوفی کوتاه در مشعر، با اتوبوس به منا منتقل می‌کنند، هنگام ورود به منا به طور مستقیم به سمت جمرات ببرند تا آن‌ها جمره عقبه را رمی کنند و زودتر و پیش از شلوغی منا در چادرهای کاروان‌ها مستقر شوند.



اعضای کاروان‌های ایرانی که شب را در مزدلفه بیتوته و صبح امروز راهی طولانی را پیاده طی کردند تا به منا برسند، پس از رسیدن به این سرزمین، به چادرها انتقال می‌یابند تا پس از یک پذیرایی مختصر و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، به سمت جمرات حرکت کنند.

چادرهای ایران بیش از ۵/۱ کیلومتر تا جمرات فاصله دارد و زمانی حدود یک ساعت را برای رسیدن حجاج به محدوده جمرات می‌طلبد. این حرکت در مسیر همان طریق المشاة است که به جمرات ختم می‌شود و هر گونه ایجاد ازدحام و بی برنامگی در این مسیر می‌تواند به تکرار فاجعه منا بینجامد.

حج گزاران پس از رمی جمرات، به ذابحان ایرانی که در سه کشتارگاه در نزدیکی منا و مکه مستقر هستند، نیابت می‌دهند تا مطابق احکام شرعی، یک گوسفند نر سالم را که از قبل خریداری شده است، قربانی کنند.

پس از قربانی، حاجیان با حضور در چادرهای خویش در منا، در محلی مناسب، کار حلق (تراشیدن موی سر) را انجام می‌دهند، حاجی می‌شوند و عید قربان را جشن می‌گیرند. آن‌ها باید مطابق احکام شرعی تا دو شب دیگر در منا بیتوته و وقوف کنند، اما می‌توانند روزها به مسجدالحرام بروند و طواف نساء را که آخرین مرحله از مناسک حج تمتع است، به جا آورند.

با پایان بیتوته در منا که تا روز دوازدهم ذی الحجه، واجب و در روز سیزدهم ذی الحجه مستحب است، همه کاروان‌های حجاج ایرانی به هتل‌های خود در مکه مکرمه بازخواهند گشت تا از روز سیزدهم تیر بازگشت آن‌ها به کشور مطابق برنامه آغاز شود. بازگشت کامل حجاج ایرانی تا سوم مرداد ادامه خواهد داشت.

امسال تعداد ۸۷ هزار و ۵۴۱ زائر ایرانی در مناسک حج تمتع حضور دارند و هر کاروان حدود یک ماه در سرزمین وحی اقامت می‌کند که پنج روز از آن، به حضور زائران در مدینه و زیارت مسجدالنبی، مرقد پیامبر (ص) و ائمه مظلوم در قبرستان بقیع می‌گذرد.

به کاروان‌هایی که پیش از انجام دادن مناسک حج، به مدینه رفته و زیارت خود را انجام داده اند، «مدینه قبل» و به آن‌ها که پس از حاجی شدن به مدینه می‌روند، کاروان‌های «مدینه بعد» می‌گویند.