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۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۸:۲۲

زمان اولین پرواز بازگشت حجاج ایرانی اعلام شد

زمان اولین پرواز بازگشت حجاج ایرانی اعلام شد

عملیات انتقال زائران ایرانی به کشور از روز دوشنبه این هفته از طریق فرودگاه مدینه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی حج، نخستین گروه از زائران ایرانی سحرگاه روز دوشنبه (۱۲ تیر) فرودگاه مدینه را به مقصد ایران ترک خواهند کرد. این گروه از زائران مدینه اول از شهرهای ساری و یزد خواهند بود.

عملیات انتقال حجاج ایرانی به کشور از دو فرودگاه جده و مدینه و نخستین پرواز از فرودگاه جده نیز روز ۱۳ تیر خواهد بود و روزانه ۹ پرواز به سمت شهرهای مختلف ایران انجام خواهد شد.

آخرین پرواز که انتقال زائران و عوامل اجرایی را انجام خواهد داد قرار است روز ۳ مرداد از مدینه به سمت ایران انجام شود.

برای حج امسال ۸۷ هزار و ۵۴۱ زائر و عوامل اجرایی به سرزمین وحی سفر کردند که در دو گروه مدینه اول و مدینه بعد به زیارت مسجدالنبی و ائمه بقیع مشرف شدند و پس از انجام اعمال و مناسک حج به ایران بازخواهند گشت.

کد مطلب 5824935

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