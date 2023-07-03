کاهش جرایم نیروهای مسلح در کرمان/توجه ویژه به پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی گفت: نقش رسانه در اصلاح و یا تخریب جامعه بر کسی پوشیده نیست، رسانه هم می‌تواند به جامعه امید و نشاط بدهد و هم می‌تواند یاس و سرخوردگی برای جامعه ایجاد کند، لذا مهم‌ترین کار، مخاطب شناسی و هدف‌شناسی است.

وی با اشاره به اینکه نوع چینش خبر به هنرمندی خبرنگار بستگی دارد، افزود: خبرنگار حلقه واسط بین دولت، حکومت و مردم است و باید خبرنگاران به خاطر تأثیر کار خبر، اهمیت ویژه‌ای برای این کار قائل باشند و در اخبار و تحلیل حب و بغض را کنار بگذارند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان با اشاره به نقد درست و همراه با پاسخ طرفین، بیان کرد: رسانه‌ها دنبال گره‌گشایی از ذهن مردم باشند، ضمن اینکه رسانه‌ها آئینه عملکرد مسئولان هستند.

وی گفت: در سازمان قضائی نیروهای مسلح به جرایم خاصی که نظامی‌ها در حوزه ماموریتشان انجام می‌دهند، رسیدگی می‌شود.

توکلی تصریح کرد: در سال‌های ‬ اخیر به پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح بیشتر توجه شده و بیشترین تلاش و برنامه‌ریزی بر این موضوع متمرکز شده و در سال گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان ۹۵ هزار نفر ساعت برای نیروهای مستقر در استان کلاس‌های آگاه‌سازی و آموزشی برگزار کرده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره نوع برخورد نیروهای مسلح و کارکنان ادارات با مردم گفت: برخورد نامناسب در همه ادارات اجرایی و قضائی وجود دارد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان ادامه داد: اگر خود را بدهکار به مردم بدانیم، کار را خوب انجام داده و خوب برخورد می‌کنیم. اگر خود را طلبکار مردم بدانیم، درست برخورد نمی‌کنیم؛ البته ما استخدام شده و حقوق می‌گیریم که کار مردم را راه بیندازیم و اگر می‌خواهیم حقوق ما مشکل شرعی نداشته و زندگی ما پاک باشد، باید برخورد خوب با مردم داشته باشیم.

توکلی در ادامه بیان کرد: در مجموع در جرایم نیروهای مسلح در استان کرمان کاهش داشته‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده یکی از نیروهای نظامی در قلعه گنج گفت: در این پرونده قتل، حکم قصاص صادر و در دیوان عالی کشور تائید شده و باید اولیای دم درخواست قصاص بدهند و، چون قاتل مرد و مقتول زن است، باید اولیای دم خانم نصف دیه را بپردازند که در این صورت حکم اجرا خواهد شد.

توکلی گفت: اگر اولیای دم رضایت بدهند، از جنبه عمومی جرم، قاتل سه تا ۱۰ سال حبس را متحمل خواهد شد.