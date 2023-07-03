به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ کارگاه در کنار کمپ‌های ترک اعتیاد استان قزوین فعال بوده و ۵۱ نفر نیز در این کارگاه‌ها فعالیت دارند که در صورت همراهی دستگاه‌های متولی ۴ کارگاه دیگر نیز به زودی در جوار کمپ‌های ترک اعتیاد راه اندازی شده و برای ۵۴ نفر دیگر نیز اشتغال زایی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده باید از کلیه ظرفیت‌ها و منابع برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان استفاده کرد.

رجبی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضا در حوزه اشتغال که نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان و جرایم دارد ایجاد اشتغال برای زندانیان، خانواده زندانیان و معتادان بهبود یافته می‌باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین اذعان کرد: با توجه به اینکه تلاش برای اشتغال بهبودیافتگان مواد مخدر ضمن توانایی درمان از بازگشت آنان به چرخه اعتیاد جلوگیری می‌کند، لذا ضروری است در جهت حل مشکلات اشتغال بهبود یافتگان مراکز توانمندسازی اقدامات و حمایتهای لازم صورت پذیرد.

رجبی بیان کرد: به همین منظور در جلسات متعدد بر ایجاد اشتغال در جوار کمپ‌ها تاکید شده است که امیدواریم با همراهی دستگاه‌های متولی و بانک‌ها و ورود بخش خصوصی شاهد افزایش این کارگاه‌ها در استان باشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی استان، تحقق افزایش تولید از ناحیه این کارگاه‌ها در کنار کمپ‌ها دور از دسترس نخواهد بود و انتظار ما این است با توجه به ظرفیت‌های موجود، در زمینه اشتغال معتادین و ایجاد کارگاه اشتغال جز اولین‌ها در کشور باشیم.