۲ مصدوم و ۱ فوتی در حادثه رانندگی محور کرمانشاه-سراب نیلوفر

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۷:۲۱ دقیقه امروز ۱۲ تیر ماه با اطلاع مرکز اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پراید در محور کرمانشاه به سراب نیلوفر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات موقت ماهیدشت به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این حادثه ۲ مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت که نجاتگران هلال احمر پس از انجام اقدامات رها سازی فرد فوتی را به عوامل نیروی انتظامی حاضر در محل تحویل دادند.

محمدی اضافه کرد: ۲ نفر فرد مصدوم نیز توسط عوامل فوریت‌های پزشکی به مرکز درمانی منتقل شدند.