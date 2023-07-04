اطعام ۵ هزار مددجو در عید غدیرخم/۱۲ میلیارد زکات جمع آوری شده است

جلیل قدیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های عید غدیرخم در کمیته امداد اردبیل اظهار کرد: همزمان با عید قربان ۸ تن گوشت قرمز و ۱.۵ تن مرغ بین نیازمندان و مددجویان کمیته امداد استان اردبیل توزیع شد.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات هزینه‌ای در مراکز نیکوکاری اردبیل به مبلغ ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خاطرنشان کرد: تلاش بر این است تا این اطلاعات به صورت دقیق ثبت و عملکرد مراکز نیکوکاری به صورت شفاف و روشن تبیین شود.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل ادامه داد: بعد از جمع بندی احسانات و مساعدت‌های مردم در عید قربان در تدارک برپایی سفره‌های احسان در عید غدیرخم هستیم که در روزهای آینده شاهد گستردگی برنامه‌ها در آستانه عید غدیرخم خواهیم بود.

قدیمی بیان کرد: قرار است در اردبیل ۵ هزار پرس غذای گرم تهیه و تدارک دیده شود تا با همکاری مراکز نیکوکاری شاهد توزیع آنها باشیم.

جمع آوری ۵۵۰ میلیون تومان زکات واجب در اردبیل

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: در این ایام کمیته امداد مشغول جمع آوری زکات واجب کشاورزان است که تاکنون ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات مستحبی در استان جمع آوری شده است.

قدیمی میزان زکات واجب جمع آوری شده در استان را به رغم خشکسالی ۵۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: مجموع زکات جمع آوری شده از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بوده که همچنان این روند ادامه دارد.

وی تصریح کرد: پیش بینی ما جمع آوری ۲۳ میلیارد تومان زکات در سال جاری است که با تلاش همکاران در شهرستان‌ها تحقق این رقم دور از دسترس نیست.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل در مورد تقسیم درآمدهای نقدی کمیته امداد اظهار کرد: برنامه تعهدی کمیته امداد مشخص است و براساس سرفصل‌های درآمدی سعی مان بر این است تا در شهرستان‌ها کارها به روال معمول و مناسب انجام شود.

قدیمی خاطرنشان کرد: هرگونه هزینه کرد در حوزه بهداشت، درمان، عمران و فرهنگی باید براساس مستندات دقیق انجام شود.

وی بودجه تعهدی کمیته امداد را ۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: باید منابع کمیته امداد به صور هدفمند هزینه شود و به غیر از شرایط استثنا منابع معیشتی خارج از این حوزه در نظر گرفته شود.