«جان بها» به چاپ دوازدهم رسید/روایتی درباره حوادث سال ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «جان‌بها» نوشته سیدمصطفی موسوی به‌تازگی توسط انتشارات کتابستان معرفت به چاپ دوازدهم رسیده است. چاپ اول این‌کتاب اسفند ۹۹ عرضه شد و حالا نسخه‌های چاپ دوازدهم آن راهی بازار نشر شده‌اند.

«جان‌بها» به‌عنوان یک‌رمان امنیتی درباره حوادث سال ۹۸ معرفی، و پیش از شروعش، آیه ۵۷ سوره عنکبوت درج شده که: «هر انسانی طعم مرگ را می‌چشد.» نویسنده کتاب می‌گوید داستانش تلفیقی از آن‌چه دیده و آن‌چه شنیده است و برخی مطالب کتاب را هم برایش تعریف کرده‌اند. موسوی همچنین می‌گوید برخی از فرازهای داستانش را به‌طور شفاهی از مأموران امنیتی شنیده و بعضی‌دیگر از مطالب کتابش نیز، خاطرات نانوشته نیروهای اطلاعاتی کشور هستند.

نویسنده کتاب پیش‌رو، پیش از شروع متن داستانش، این‌تذکر را به مخاطبان کتاب داده که در حالی که آن‌ها مشغول مطالعه این‌کتاب در امنیت و آرامش هستند، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، شب و روز و بودن در کنار خانواده را بر خود حرام کرده‌اند تا مردم کشور با آسایش زندگی کنند.

‎در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

پاکت سیگارم را که موقع بیرون‌آمدن از محل کار از دکه جلوی ساختمان گرفته بودم، از جیبم درمی‌آورم. یک نخ سفیدِ باریک از بین سیگارها بیرون می‌کشم. کاغذش را با نوک زبانم خیس می‌کنم و بین لب‌هایم می‌گذارم و آتش می‌کنم. بعد از چند پک عمیق، دودش را با دست به صورتم هدایت می‌کنم تا سوزش چشمم از گاز اشک‌آوری که بین جمعیت پرتاب شده بود، کم بشود. سیگار هنوز تمام نشده که از بالای سرم صدایی می‌شنوم: «خدا لعنتشون کنه! چه بلایی سر این مردم بیچاره آوردن!»

نگاهم را به سمت آسمان بلند می‌کنم. صدا متعلق به زنی است که چین‌وچروک‌های صورتش می‌گوید چندسالی می‌شود که به دوره پیری رسیده. جملات را پشت سر هم و با غیظ ادا می‌کند! از دیدن اتفاقات خیابان، هیجان‌زده شده و بدون آنکه روسری سر کند و موهای سفیدش را بپوشاند، از پنجره آمده بیرون و حرف‌هایش را طوری که انگار می‌خواهد صدایش به تمام نیروهای امنیتی برسد، فریاد می‌زند!

چاپ دوازدهم این کتاب در ۱۵۲ صفحه و قیمت ۹۰ هزار تومان عرضه شده است.