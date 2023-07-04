۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

فرماندار طالقان:

طالقانی‌ها از آب سد طالقان بی‌بهره هستند

طالقان- فرماندار طالقان با بیان اینکه پیگیری تخصیص آب سد برای شهر و روستاهای شهرستان در دستور کار جدی قرار دارد، گفت: طالقانی‌ها از آب سد طالقان بی‌بهره هستند.

علی مهدوی در گفت‌وگو خبرنگار مهر با اشاره به بروز تنش آبی و کیفیت پایین آب شرب در شهر طالقان و برخی از روستاها اظهار کرد: رفع این معضل یکی از مهمترین مطالبات مردم شهرستان طالقان است.

وی بیان کرد: در طول سالیان گذشته شهرستان‌های سه استان البرز، تهران و قزوین با انتقال آب سد طالقان مشروب و بهره‌مند شده‌اند.

فرماندار طالقان ادامه داد: این در حالی است که مردم شهرستان طالقان از این نعمت الهی محروم بوده اند، در تلاش هستیم تا خواسته به حق مردم عملی شود.

وی با اشاره به روند پیگیری و مکاتبات صورت گرفته به منظور تسریع در امر بهره‌برداری از آب سد طالقان با وزارتخانه مربوطه و شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفای استان متذکر شد: امید است مسئولین استانی و بالاخص وزیر نیرو برای محقق شدن خواسته به حق مردم در بهره مندی از آب سد طالقان برای تهیه زیر ساخت‌ها و تخصیص آب به شهر و روستاهای شهرستان برنامه ریزی و عملیاتی کنند.

کد مطلب 5827319

