خودروهای خودران به حل پرونده های جرم و جنایت کمک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در همین راستا بلومبرگ نیز در گزارشی به چند مورد اشاره کرده که تصاویر ویدئویی ثبت شده توسط خودروهای خودران به دستگیری مظنونین کمک کرده است.

پلیس برای سال های متمادی به تصاویر دوربین های مدار بسته برای رصد حرکات افراد اطراف صحنه های جرم و شناسایی مظنونین استفاده می کرد. تعداد خودروهای خودران در حال افزایش است بنابراین تعداد دوربین در جاده ها نیز بیشتر می شود و می توان لحظات بیشتری که احتمالا به جرم منتهی می شود را بررسی کرد.

خودروهای خودران مجهز به حسگر و دوربین های مختلف هستند که به آنها کمک می کند در خیابان ها و فروشگاه ها ناوبری کنند.

داده های آنها جهت ارتقای قابلیت ها برای مدتی طولانی ذخیره می شود. اکنون نیروهای پلیس متوجه شده اند تصاویر ویدئویی که این خودروها ثبت می کنند، برایشان کارآمد است و درهمین راستا از تولید کنندگانی مانند وایمو و کروز تقاضا می کنند تا به داده ها دسترسی یابند.

البته حامیان حریم خصوصی نگران تعداد روزافزون ابزارهای در اختیار پلیس هستند. هرچند خودروهای خودران در تعداد محدودی از شهرها فعالیت می کنند، اما ویدئوهای مربوط به زنگ درهای هوشمند مانند رینگ( متعلق به آمازون) بیشتر به بازار نفوذ کرده اند.