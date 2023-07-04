عضویت در سازمان شانگهای گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در صفحه توئیتر خود نوشت: دیپلماسی فعال دولت سیزدهم دستاورد جدیدی را برای ملت بزرگ ایران به ثبت رساند.
وی ادامه داد: عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر، تقویت سیاست همسایگی و نگاه به آسیاست. به عنوان نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای برای ارتقای همکاریها، تحقق اهداف و بهرهمندی از مزایای کامل آن تلاش میکنیم.
وزیر امور خارجه گفت: چندجانبهگرایی راهبرد اساسی کشورهای پیشرو در توسعه روابط خارجی و همکاریهای بینالمللی است. تلاش مشترک دولت و مجلس در تصویب اسناد متنوع شانگهای موجب امتنان است.
نظر شما