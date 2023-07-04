به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مقدم روز سه شنبه گفت: ما نسبت به اهمیت و جایگاه هنر، هنر نمایش و تئاتر لازم است که یک بازتعریف کنیم و این بازتعریف دو معنی دارد؛ معنی اول یعنی اهمیت موضوع آن‌طورکه هست، بشناسیم و معنی دوم این است که نسبت خودمان با تئاتر را تعریف کنیم.

وی افزود: هنر نمایش بسیار حائز اهمیت و الهام‌بخش نسبت به هنرهای دیگر است. تئاتر تأثیرگذاری بسیاری دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود. مدرسه تئاتر شبستان از ۳۲ ستاد کانون فرهنگی مساجد در کشور ۸ استان میزبان بودند که استان زنجان نیز جزو آنها بود. در استان زنجان ۳۸۵ کانون داریم که از این تعداد ۵۸ درصد آن روستایی و ۴۲ درصد شهری است‌.

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور گفت: موضوع و جهت گیری هنر باید ناب و اصیل باشد و اگر هنر به درستی پیش برود فطرت انسان‌ها به آن سمت جذب می‌شود.

مقدم با اشاره به جهت‌گیری هنر ناب و اصیل تئاتر، تصریح کرد: اگر هر چیزی درست پیش برود قطب‌نما و فطرت انسان، جهت را نشان خواهد داد.

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی «مدرسه تئاتر شبستان» به مدت ۲ روز با حضور اساتید برجسته کشوری و ۸۰ نفر از هنرمندان مسجدی، تشریح کرد: کشف استعدادهای هنری و هدایت این نیروهای متعهد انقلابی به تولید محتواهای متناسب با ارزش‌های انقلابی از اهداف این دوره آموزشی است؛ باید بهره کافی از استعدادها و ظرفیت‌های موجود خصوصاً در مساجد گرفته شود.‌

دبیر اجرایی جشنواره مدرسه تئاتر شبستان با اشاره به اهمیت ارتقای کارگاه‌های اجرایی بچه‌های مسجدی با زبان هنر و تئاتر با سبک‌های زندگی ایرانی اسلامی کشور، تصریح کرد: درصدد استمرار و ارتقای رسیدن به ایده آل های مورد نظر بچه‌های گرو های تئاتر هنری کشور برای رسیدن به سطوح بین المللی و ملی هستیم.

وی با بیان اینکه فعالیت اصحاب فرهنگ و هنر نشان دهنده اهداف بچه‌های مساجد خواهد بود، افزود: هنرمند متعهد با توجه به توانمندی و علاقه خود باید در پی ارتقای هنر ایرانی و اسلامی خواهد شد.

عالم بخش، ایجاد انگیزه، امید را جزو اهداف درست برای هنرجویان به عنوان هدف اصلی برگزاری از این دوره‌ها عنوان کرد و گفت: فاصله گرفتن تئاتر از مردم در سالهای اخیر از جمله مشکلات این حوزه بوده است.

وی با اشاره به اهمیت پیوند و فعالیت هنرمندان مسجدی با تولید محتوی مردمی، ادامه داد: مساجد محل عمومی برای مخاطبین مردمی است.

عالم بخش با یادآوری اینکه بهترین ظرفیت‌های مردمی در مساجد وجود دارد، افزود: حضور و آشتی مردم با تئاتر از جمله اهداف ما و استفاده از ظرفیت بالای مساجد بوده است.

نباید مسجد تبدیل به سالن تئاتر شود

عالم بخش گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و قصه‌های تئاتر و هنر مساجد ورود بلافاصله هنرمندان مسجدی امکان سرخوردگی برای این افراد وجود دارد. نباید مسجد تبدیل به سالن تئاتر شود، با فعالیت ستادها در استان‌ها فعالین مساجد هدایت به به اجرا در مساجد و حوزه هنر شود.

استاد رشته نمایشنامه نویسی کشوری نیز مشکل کنونی تئاتر را جدایی از مردم عنوان کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود تئاتر در کشور مخاطب ندارد به خاطر جدایی مردم از آن است.

حسین فدایی با بیان اینکه آشتی مردم با تئاتر موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد، افزود: یکی از بزرگترین اهداف تئاتر بچه‌های مسجد فعال کردن تولیدات هنری در این حوزه است.

وی خاطر نشان کرد: وقتی یک هنرمند در فضای مسجد رشد کند از جنس مردم است و تولیدات در این بخش نیز می‌تواند به پیوند بیشتر مردم با تئاتر کمک کند.

در ادامه بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ادامه داد: متأسفانه در شهرستان‌ها بازیگر شدن را با واژه‌های ابتذال تلفیق می‌کنند. بازیگری یک استعداد نیست و باید به آن را به عنوان یک علم و مهارت نگاه کرد.

آرزو افشار با بیان اینکه هنر تئاتر تنها هنری است که انسان در مقابل انسان قرار می‌گیرد، متذکر شد: یک هنرمند تئاتر باید تمام علوم انسانی را مطالعه کند و بر آنها تسلط داشته باشد. هنر تئاتر مادر هنرهای دیگر است و باید با دید باز و آگاهی وارد این عرصه شد.

وی افزود: هنر مختص به همه است و همه افراد می‌توانند با کسب علم و آگاهی وارد عرصه هنر شوند؛ سال‌ها زمان می‌برد که یک فرد بتواند به اندازه کافی دانش لازم را کسب کند و بتواند خود را یک هنرمند معرفی کند.