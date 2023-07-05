علت ضرب و جرح شهروند تنگستانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عظیم نیکوکار سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده یک مرد زخمی و دست و پا بسته در نیزارهای اطراف روستای خائیز شهرستان تنگستان، پلیس به همراه اورژانس به سرعت در محل حاضر شده و فرد زخمی را به مرکز درمانی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان گفت: با بهبود شرایط عمومی فرد زخمی، تحقیقات اولیه از وی شروع که بیان داشته یکی از ضاربان را می‌شناسد و چند پرونده مفتوح به دلیل اختلافات شخصی با وی، در مرجع قضائی در حال رسیدگی دارد.

وی با بیان این مطلب که موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و مرجع قضائی شهرستان تنگستان تا دستگیری ضارب شناسایی شده و همدستانش قرار دارد افزود: متأسفانه برخی رسانه‌ها بر اساس شنیده‌ها و بدون داشتن منبع موثق خبری، حادثه اتفاق افتاده برای این فرد را به فعالیت وی در فضای مجازی به عنوان یک فعال اجتماعی یا رسانه‌ای نسبت داده‌اند.

سرهنگ نیکوکار خاطرنشان کرد: در تحقیقات انجام شده از این فرد، وی عنوان کرد که این اتفاق، هیچ ربطی به فعالیت من در فضای مجازی ندارد و اخباری که توسط رسانه‌ها منتشر شده، صحت ندارد.

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان به مردم استان توصیه کرد: تا اخبار موثق و اطلاعات صحیح، را از منابع معتبر و رسانه‌های رسمی بویژه کانال پلیس استان در پیام رسانه‌ای بومی دنبال کنند.