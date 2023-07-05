شریفی امتیازآورترین بازیکن ایران شد/ ۲۲ امتیاز از اشتباه فرانسه!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در هفته سوم لیگ ملتهای والیبال با نتیجه ۳ بر صفر برابر فرانسه شکست خورد.

مرتضی شریفی با کسب هشت امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران در این مسابقه را به دست آورد و «تیموتی کارل» بازیکن تیم فرانسه با ۱۷ امتیاز بهترین بازیکن این دیدار شد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۵۹ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۰ پوئن در حمله، ۶ امتیاز در دفاع، یک پوئن سرویس و ۲۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان فرانسه بود.

بازیکنان تیم ملی فرانسه نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۹ امتیاز حمله، ۶ دفاع، ۶ پوئن سرویس و ۲۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

تیم ملی والیبال ایران ساعت هفت صبح روز جمعه ۱۶ تیرماه در دومین مسابقه هفته سوم لیگ ملت‌ها در آناهایم برابر بلغارستان صف‌آرایی خواهد کرد.