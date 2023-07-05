مشکلات محلات کرمانشاه با وظیفه شناسی مسئولین حل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما شامگاه سه شنبه در نشست کمیته پیگیری رفع مشکلات شهرک صادقیه کرمانشاه اظهار کرد: توصیه من به مسئولان این است سعی و تلاش خود را برای خدمت به ضعفا و محرومین بکار بگیرند.

وی خدمت به محرومین را یکی از اصلی ترین اقدامات امام خمینی (ره) دانست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه مشکلات و ضعف‌ها از کم کاری و بی توجهی ما است، تصریح کرد: همه مشکلات با دلسوزی و وظیفه شناسی حل خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از ترک مسئولیت همین خدمت‌ها و اقدامات مثبت است که برای ما می‌ماند.