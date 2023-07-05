واقعه غدیرخم ابلاغ رسالت الهی مبتنی بر عقلانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده شامگاه سه‌شنبه در برنامه زنده تلویزیونی «گئجه لر» شبکه استانی سبلان اردبیل در سخنانی اظهار کرد: واقعه غدیر خم تجلی عقلانیت توحید و سپردن سرنوشت بشریت بعد از پیامبر اکرم (ص) به عاقل‌ترین انسان از سوی خداوند است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل غدیر خم را جشن بزرگ ولایت پذیری حضرت علی (ع) عنوان کرد و گفت: غدیر خم از ابعاد مختلف اعم از محبت و ارتباط قلبی با حضرت علی (ع)، معرفت و شناخت امامت، و اطاعت از زعامت و رهبری حضرت علی بعد از پیامبر (ص) باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت الگوگیری از سیره و منض حضرت علی (ع) در حاکمیت سیاسی جامعه تاکید کرد و گفت: حضرت علی (ع) الگوی تقوی و پرهیزکاری است و این خصیصه زمینه‌ای برای برقرار عدالت در جامعه است.

حجت الاسلام جعفرزاده با بیان اینکه امام معصوم در کلام حضرت زهرا (س) همانند کعبه بوده و مردم باید در اطاعت از ولی و رهبر خود همواره مطیع امرش بوده و هرگز تنهایش نگذارند، تاکید کرد: برای برقراری امنیت در جامعه باید بر اساس همان رسالت حضرت علی (ع) و ضوابط اجتماعی آن‌حضرت در حکومت‌داری و اداره جامعه، رفتار کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل افزود: ولایت الهی اولین ولایت در جامعه اسلامی و در ادامه ولایت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) و در عصر غیبت حضرت ولیعصر (عج) ولایت ولی فقیه برای رهبری و حاکمیت اسلامی را بر عهده دارد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل به ویژگی شاخص ولی و سرپرست جامعه اسلامی اشاره کرد و افزود: رهبر و زعیم جامعه کسی است که با آراسته بودن به علم، تقوا، عدالت، بصیرت و آگاهی به زمان، به معرفت افزایی در جامعه بپردازد.

حجت الاسلام جعفرزاده به اهداف عالیه انقلاب اسلامی در رسیدن به عدالت اظهار کرد و افزود: حرکت انقلاب اسلامی به سمت تحقق آرمان‌های امام راحل (ره) و مسئله ظهور با فراز و نشیب‌های متعددی همراه است که حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف راه رسیدن به آرمان‌های انقلاب را سهولت می‌بخشد.