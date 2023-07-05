اجرای آزمایشی عرضه سوخت با کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد صادقی در اینباره افزود: در مرحله نخست، این طرح در یک جایگاه به‌صورت پایلوت در شهر تهران اجرایی خواهد شد و در صورت آماده بودن بسترها و دریافت مجوزها و انجام مراحل خوداظهاری از سوی افراد، به سمت عرضه بنزین سوپر با کارت مغناطیسی در دیگر جایگاه‌ها خواهیم رفت.

وی با اشاره به اینکه عرضه بنزین سوپر فعلاً از طریق کارت آزاد انجام می‌شود، تأکید کرد: در حوزه توزیع سوخت نرخ اول، بستر ارتباطی ما باید آنلاین (برخط) باشد و اگر برخط نباشد، قطعاً استفاده از کارت بانکی چالش‌برانگیز است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برای استفاده از کارت بانکی در توزیع سوخت نیاز به اتصال به شبکه شتاب وجود ندارد و افرادی که کارت بانکی دارند، مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها یک شماره حساب در دسترس به عنوان کارت سوخت معرفی می‌کنند.

صادقی افزود: سامانه هوشمند سوخت یک شبکه مستقل از سایر سامانه‌ها است که هیچ ارتباطی با پایگاه داده دیگر سامانه‌ها ندارد و فقط از کارت بانکی، برای توزیع سوخت استفاده می‌شود.

وی با اشاره به این که در توزیع سوخت کشور، خودمان را به یک راه‌حل منحصر نکرده‌ایم، گفت: سامانه هوشمند سوخت مزیت آفلاین بودن را دارد که سایر این کارت‌ها این مزیت را ندارند و هیچ‌کدام از اینها به‌طور کامل جایگزین کارت هوشمند سوخت نخواهد شد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور بیان کرد: بسیاری از جایگاه‌های سوخت در نقاط دورافتاده هستند که با توجه به آفلاین بودن سامانه هوشمند سوخت امکان توزیع سوخت در صورت قطعی هم وجود دارد، اما با توجه به آنلاین بودین شبکه بانکی، در صورت قطعی، در عمل جایگاه غیر عملیاتی می‌شود و به همین دلیل فعلاً تنها توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی در دستور قرار گرفته است.

صادقی امکان کپی‌برداری از کارت‌های بانکی را از دیگر موانع این طرح اعلام کرد و افزود: این در حالی است که کارت هوشمند سوخت به هیچ‌وجه امکان کپی‌برداری ندارد. در این زمینه هم باید رایزنی‌هایی انجام شود تا راه‌حل‌های اساسی برای این موضوع پیدا کنیم، اما همه این موانع، باعث نشده است به این سمت حرکت نکنیم و توزیع سوخت از طریق کارت بانکی یکی از طرح‌های اولویت‌داری است که در حال پیگیری و پیاده‌سازی آن هستیم.

وی درباره روند پیشرفت این پروژه گفت: کد نویسی این طرح در حال اتمام است و در حال رفع چالش‌های طرح و هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها هستیم.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور تأکید کرد: با توجه به موانع تأمین تراشه‌های کارت بانکی، این طرح نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ارزی و رفع محدودیت‌های این حوزه خواهد داشت. هر تراشه بسته به نوع آن حدود یک دلار قیمت دارد که هزینه حمل و ثبت‌نام، صدور دوباره و توزیع آن نیز وجود دارد که با استفاده از کارت بانکی، در تمامی این هزینه‌ها و زمان صرف‌شده برای تولید و توزیع کارت سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.

صادقی با اشاره به اینکه شرکت پژوهش و توسعه ناجی هزینه ثبت‌نام و شرکت پست، هزینه توزیع آن را به‌عهده دارند، گفت: هزینه تعمیر و نگهداشت، پالایش داده‌ها و شخصی‌سازی کارت‌ها نیز از دیگر هزینه‌های جانبی صدور کارت سوخت است که مجموع همه این موارد از بهای دریافتی بابت ثبت‌نام کارت سوخت بیشتر است.