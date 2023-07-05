به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ انکوتی با اشاره به اینکه آئین بازسازی واقعه غدیر خم برای دوازدهمین سال متوالی توسط خادمان هیئت تعزیه خوانی ده زیار برگزار می‌شود افزود: با توجه به اینکه این مراسم با استفاده از ابزار هنر برگزار می‌شود هر ساله استقبال بسیار خوبی از آن شده و بسیار اثرگذار هم بوده است.

وی با بیان اینکه در ماجرای بازسازی واقعه غدیر بخش‌هایی از حضور حضرت علی (ع) به‌عنوان نماینده پیامبر (ص) در یمن و مسلمان شدن مردم آن سامان نیز شبیه‌خوانی می‌شود اظهار داشت: در این آئین نشان داده می‌شود که چگونه حضرت علی (ع) بدون جنگ و خونریزی، مردم یمن را که بت پرست بودند به یگانه پرستی و دین اسلام دعوت می‌کند در حالی که امروز عده‌ای در دنیا سعی دارند دین اسلام را دین خشونت معرفی کنند.

مسئول هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) ده زیار با بیان اینکه در بازسازی واقعه غدیر تعداد زیادی از زنان روستا نیز شرکت دارند که در اجرای قسمت حج الوداع پیامبر (ص) و همچنین بیعت با حضرت علی (ع) در غدیر خم همکاری دارند تصریح کرد: این آئین همزمان با روز عید سعید غدیر خم، عصر روز جمعه ۱۶ تیر از ساعت ۱۷ در صحن مسجد مقدس حضرت جوادالائمه (ع) برگزار می‌شود.

انکوتی، برگزاری جشن بزرگ آغاز امامت در روستای ده زیار را از دیگر برنامه‌های هیأت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) عنوان کرد و گفت: این مراسم در شب عید غدیر با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدخواه، مداحی و مولودی خوانی کربلایی ابوذر انصاری و همچنین اجرای گروه هنری آوای هنر از ساعت ۲۰ در مسجد مقدس حضرت جوادالائمه (ع) برگزار می‌شود.

وی از پخت هشت دیگ حلیم نذری در شب عید غدیر در حاشیه برگزاری جشن خبر داد و افزود: این برنامه هر ساله در حال توسعه است و حلیم طبخ شده صبح عید غدیر خم به‌عنوان صبحانه توزیع می‌شود.