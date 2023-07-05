۳۹ دانشگاه جمهوری اسلامی ایران در میان برترین دانشگاه های جوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: پایگاه رتبه‌بندی تایمز، رتبه بندی دانشگاه‌های جوان دنیا را در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد.

فاضل زاده اظهار داشت: در بین ۶۰۵ دانشگاه که در این رتبه بندی حضور دارند، سهم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه های جوان و برتر دنیا ۳۹ دانشگاه بوده است. در این بین، ۵ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی بابل و علوم پزشکی قم به ترتیب با رتبه های ۶۵، ۷۶، ۸۷، ۹۲ و ۱۰۰ در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا این رتبه بندی قرار دارند. این در حالی است که در رتبه بندی سال قبل فقط دو دانشگاه از ایران در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا بوده اند.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است از سال ۲۰۱۲ که این رتبه بندی آغاز شد، دانشگاه صنعتی شریف تا سال ۲۰۱۶ در این رتبه بندی حضور داشت و از سال ۲۰۱۷ به علت اینکه قدمت این دانشگاه بیش از ۵۰ سال شد از این فهرست کنار رفت. دانشگاه های بزرگ کشور همچون دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاه هایی که در دیگر رتبه بندی های تایمز حضور داشته اند، دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال هستند و لذا نمی توانند در رتبه بندی دانشگاه های جوان حضور یابند.

رتبه سایر دانشگاه های حاضر در این رتبه بندی در جدول زیر نمایش داده شده است:

عملکرد کشورهای اسلامی در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۳

رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۳، تعداد ۲۱۳ دانشگاه از ۲۰ کشور اسلامی حضور دارند. این در حالی است که در سال قبل ۱۷۳ دانشگاه اسلامی در این رتبه بندی حضور داشته اند.

وی گفت: به لحاظ تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی، کشورهای ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به ترتیب با ۴۷، ۳۹ و ۲۲ دانشگاه، رتبه اول تا سوم را در میان کشورهای اسلامی کسب کردند.

فاضل زاده گفت: به لحاظ رتبه دانشگاهی نیز دانشگاه قطر (۲۴)، دانشگاه امارات متحده عربی (۳۸)، دانشگاه الفیصل عربستان سعودی (۵۱)، دانشگاه کوچ ترکیه (۵۵) و دانشگاه علوم پزشکی مازندران ایران (۶۵)، به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در بین کشورهای اسلامی دارند.

جدول زیر وضعیت دانشگاه های کشورهای اسلامی را در این رتبه بندی نشان می دهد:

شاخص های رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز

وی گفت: رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی جهت انجام مقایسه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.

رئیس مؤسسه ISC افزود: در ارزیابی دانشگاه های جوان تایمز، جهت انجام بررسی های مطلوب تر، به شاخص های نظرسنجی شهرت دانشگاهی وزن کمتری اختصاص داده شده است.

وی گفت: در رتبه بندی تایمز از سه منبع اطلاعاتی شامل: ۱- اطلاعات حاصل از نظرسنجی ها، ۲- اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه ها، ۳- اطلاعات پژوهشی دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس جهت محاسبه شاخص ها و نمرات بهره گرفته شده است.

رئیس مؤسسه ISC گفت: رتبه‌بندی تایمز، شامل ۶۰۵ دانشگاه از سراسر دنیا است که قدمتی کمتر از ۵۰ سال دارند که جزو دانشگاه های جوان برتر دنیا محسوب می شوند (۳۵۸ دانشگاه با عنوان "Reporter" آورده شده است، بدین معنی که پرسشنامه رتبه بندی تایمز را تکمیل کرده اند ولی حدنصاب قابل قبول برای محاسبه رتبه را در رتبه بندی را نداشته اند).

این یازدهمین فهرست دانشگاه‌های برتر جوان است که در دنیا از سال ۲۰۱۲ تاکنون به صورت سالانه توسط پایگاه رتبه‌بندی تایمز انجام شده است.