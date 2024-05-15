به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل‌زاده با اعلام این خبر گفت: این رتبه‌بندی شامل ۶۷۳ دانشگاه از سراسر دنیا است که قدمتی کمتر از ۵۰ سال دارند (۴۹۹ دانشگاه با عنوان Reporter آورده شده است، بدین معنی که پرسشنامه رتبه بندی تایمز را تکمیل کرده‌اند ولی حدنصاب قابل قبول برای حضور در رتبه‌بندی را نداشته‌اند)

وی افزود: این سیزدهمین فهرست دانشگاه‌های برتر جوان است که در دنیا از سال ۲۰۱۲ تاکنون به صورت سالانه توسط پایگاه رتبه‌بندی تایمز انجام شده است.

جدول ۱. برترین دانشگاه‌های جوان جهان در سال ۲۰۲۴ را بر اساس این رتبه‌بندی نشان می دهد:

رئیس موسسه ISC گفت: در بین ۶۷۳ دانشگاه که در این رتبه‌بندی حضور دارند، سهم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه های جوان و برتر دنیا ۴۶ دانشگاه بوده است. در این بین دانشگاه صنعتی شیراز با رتبه ۸۵ تنها دانشگاه کشور با رتبه زیر ۱۰۰ در این نظام رتبه بندی است، این در حالی است که در سال ۲۰۲۳، ۵ دانشگاه ایران با رتبه زیر ۱۰۰ در این نظام رتبه بندی حضور داشته‌اند.

فاضل‌زاده افزود: دانشگاه‌های بزرگ کشور همچون دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاه‌هایی که در دیگر رتبه‌بندی‌های تایمز حضور داشته‌اند، دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال هستند و لذا نمی‌توانند در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان حضور یابند.

رتبه سایر دانشگاه‌های حاضر در این رتبه‌بندی در جدول ۲ نمایش داده شده است.

جدول ۲. اسامی دانشگاه‌های ایران حاضر در رتبه‌بندی جوان تایمز ۲۰۲۴

عملکرد کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان تایمز ۲۰۲۴

رئیس موسسه ISC گفت: در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان تایمز ۲۰۲۴، تعداد ۲۷۲ دانشگاه از ۱۹ کشور اسلامی حضور دارند این در حالی است که در سال قبل ۲۱۳ دانشگاه اسلامی در این رتبه‌بندی حضور داشته‌اند.

وی ادامه داد: به لحاظ تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی، کشورهای ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به ترتیب با ۵۸، ۴۶ و ۳۳ دانشگاه، رتبه اول تا سوم را در میان کشورهای اسلامی کسب کردند.

نمودار ۱. تعداد دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی تایمز جوان ۲۰۲۴

وی افزود: به لحاظ رتبه دانشگاهی نیز ، امارات متحده عربی (۲۷)، دانشگاه مالزی (۳۲)، دانشگاه ترکیه (۵۲)، دانشگاه ایران (۸۵) به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را در بین کشورهای اسلامی دارند.

جدول ۳. وضعیت دانشگاه های کشورهای اسلامی

شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان تایمز

رئیس موسسه ISC گفت: معیارهای رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان تایمز، بر اساس همان شاخص‌های عملکردی رتبه‌بندی دانشگاه جهانی است، اما وزن‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که وزن کمتری به شهرت داده شود.

وی ادامه داد: رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس شاخص‌های عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش (محیط یادگیری)، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش چشم‌انداز بین‌المللی و صنعت جهت انجام مقایسه جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می دهد.

جدول ۴. شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان تایمز ۲۰۲۴

وی گفت: در رتبه‌بندی تایمز از سه منبع اطلاعاتی شامل: ۱- اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها، ۲- اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها، ۳- اطلاعات پژوهشی دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس جهت محاسبه شاخص‌ها و نمرات بهره گرفته شده است.