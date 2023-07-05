۳۰ هزار واحد مسکونی در شهر جدید ایوانکی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی آماده سازی معابر سایت ۶۷۰ هکتاری شهر جدید ایوان کی ضمن بیان اینکه اجرای طرح عظیم نهضت مسکن ملی، یکی از اقدامات بسیار خوب دولت سیزدهم به شمار می‌رود، ابراز داشت: در این راستا دولت همه تلاش خود را به کار بسته تا نیاز کشور به مسکن برطرف شود.

وی ضمن بیان اینکه امور مرتبط با مجموعه‌های عمرانی استان سمنان به ویژه پیرامون مسکن با جدیت پیگیری و اجرایی می‌شود، افزود: برای پروژه شهر جدید ایوان کی بالغ بر سی هزار واحد مسکونی ایجاد خواهد شد.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه نزدیکی ایوانکی به پایتخت امکان مهاجرت و سرمایه گذاری را بیشتر می‌کند، ابراز داشت: با احداث واحدهای مسکونی شهر جدید ایوان کی، شاهد افزایش و رشد جمعیت در این بخش خواهیم بود.

هاشمی ضمن قدردانی از تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برای اجرای پروژه‌های حوزه مسکن روستایی و شهرهای با جمعیت کم، تصریح کرد: انتظار می‌رود تا بنیاد، اقدامات مرتبط با پروژه‌های عمرانی را با جدیت به انجام برساند.

وی ضمن بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در ساخت خانه‌های روستایی از جمله بنیادهای پیشرو کشور است، اضافه کرد: خوشبختانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در هر پروژه‌ای که ورود داشت، با موفقیت همراه بوده است.