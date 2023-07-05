به گزارش خبرنگار مهر، میثم مداحی صبح چهارشنبه در سومین نشست منطقه‌ای مدیران و کارشناسان بخش تعاون کشور اظهار داشت: اگر سالانه بخواهیم بر مجامع ۳۵۰۰ مجمع نظارت داشته باشیم روزانه باید روی ۱۵ مجمع نظارت کنیم که نیاز به یک تناسب نیروی انسانی، حجم فعالیت‌ها و خدمات است.

وی به ۲۸ شهرستان در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر ابزار کافی و نیروی انسانی متخصص متناسب با حجم کار وجود ندارد.

۷۰ درصد از جمعیت اصفهان تحت پوشش بیمه هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: ۷۰ درصد از جمعیت بالغ بر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری اصفهان تحت پوشش بیمه هستند.

وی به ۳۵۰ خدمت در تعاونی اشاره کرد و افزود: به ازای هر ۱۰۰ هزار بیمه شده ۳۲ تا پرسنل داریم و این در حالی که در برخی استان‌ها به همین میزان بیمه شده، ۱۰۴ پرسنل هست و برخی ۷۰ اما در اصفهان و البرز مهجور واقع شدیم.

مداحی اعلام. کرد: ۳۸۰۰ نفر به طور مستقیم دریافت کننده خدمات بیمه تأمین اجتماعی هستند.

کمتر از ۵ درصد تعاونی‌ها دچار مشکل هستند

وی با بیان اینکه کمتر از ۵ درصد تعاونی‌ها دچار مشکل هستند که هیچ ابزار قانونی برای برخورد و تعیین تکلیف آنها در دست نداریم در همین راستا نشستی با دادگستری داشتیم که ما را به عنوان ضابطه بپذیرند نه گزارشگر و طی یک دوره آموزشی تعدادی از نیروهای تحت پوشش تعاونی دوره ضابطه قانونی را فرا بگیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اظهار اینکه باید تعاونی‌ها را در زنجیره ارزش قرار دهیم، ادامه داد: اشتغال و تعاون دو وظیفه اداره کل است.

گفتنی است نخستین نشست منطقه‌ای کارشناسان حوزه تعاون در اردبیل، دومین در استان ایلام برگزار شد و سومین نشست در اصفهان در حال برگزاری است و چهارمین نشست در استان گلستان برگزار خواهد شد.