به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات دادگستری سمنان ضمن بیان اینکه طی چهار ماهه گذشته دو یوزپلنگ آسیایی در حوزه شهرستان میامی بر اثر برخورد با خودروهای عبوری تلف شدند، ابراز داشت: بر همین اساس دستورات قانونی لازم به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میامی صادر شده است.

وی ضمن بیان اینکه در بخشی از این دستور آمده که حفاظت و صیانت از گونه‌های در معرض خطر انقراض باید به صورت جدی انجام شود، افزود: می‌بایست با هر موضوعی که امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد برخورد جدی، پیشگیرانه و بلکه بازدارنده صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن بیان اینکه در جاده‌های حوزه قضائی میامی طی چهار ماه گذشته دو حادثه منجر به تلف شدن یوز آسیایی رخ داده است، ابراز داشت: با توجه به اهمیت موضوع این مورد به صورت جدی باید پیگیری شود.

عبدالهی تصریح کرد: به مدعی العموم حوزه قضائی میامی تاکید شده، چنانچه هریک از سازمان‌های مسئول پس از بروز اولین حادثه فروردین ماه سال جاری تکالیف خویش را برای افزایش ضریب امنیت و ایمن سازی جاده به خوبی انجام ندادند، شناسایی و به مراجع نظارتی معرفی شوند.

وی افزود: بر اساس همین دستور مذکور مقصران مرگ دو یوز و عدم ایمن سازی جاده به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.