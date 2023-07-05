ورود دستگاه قضا به موضوع تلف شدن یوز آسیایی در میامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در پی بروز حادثه جاده‌ای منجر به تلف شدن یک قلاده یوز ایرانی در حوزه قضائی میامی، دستورات قانونی لازم به دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان صادر شد.

وی افزود: در بخشی از این دستور آمده است از آنجایی که حفاظت و صیانت از گونه‌های در معرض خطر انقراض باید به صورت جدی انجام شود و می‌بایست با هر موضوعی که امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد برخورد جدی، پیشگیرانه و بلکه بازدارنده صورت پذیرد برهمین اساس در جاده‌های آن حوزه قضائی طی چهار ماه گذشته این دومین حادثه است که منجر به تلف شدن یوز آسیایی شده و ضرورت دارد موضوع به صورت جدی پیگیری شود.

عبدالهی ادامه داد: به دادستان حوزه قضائی میامی تاکید شده، چنانچه هر یک از سازمان‌های مسئول پس از بروز اولین حادثه فروردین ماه سال جاری تکالیف خویش را برای افزایش ضریب امنیت و ایمن سازی جاده به خوبی انجام نداده‌اند، شناسایی و به مراجع نظارتی معرفی شوند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه خاطرنشان کرد: موضوع حقوق عامه و حفظ امنیت روانی جامعه دارای ابعاد مختلف است و چنانچه با هر عنوانی خدشه دار و در معرض آسیب قرار گیرد مسببین با برخورد قاطع، قانونی و عبرت آموز دستگاه قضائی استان سمنان مواجه خواهند شد.