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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۹:۲۳

رئیس کل دادگستری استان سمنان خبر داد

ورود دستگاه قضا به موضوع تلف شدن یوز آسیایی در میامی

ورود دستگاه قضا به موضوع تلف شدن یوز آسیایی در میامی

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پی بروز دومین حادثه منجر به تلف شدن یوز آسیایی طی چهار ماه گذشته دستورات قضائی لازم را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در پی بروز حادثه جاده‌ای منجر به تلف شدن یک قلاده یوز ایرانی در حوزه قضائی میامی، دستورات قانونی لازم به دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان صادر شد.

وی افزود: در بخشی از این دستور آمده است از آنجایی که حفاظت و صیانت از گونه‌های در معرض خطر انقراض باید به صورت جدی انجام شود و می‌بایست با هر موضوعی که امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد برخورد جدی، پیشگیرانه و بلکه بازدارنده صورت پذیرد برهمین اساس در جاده‌های آن حوزه قضائی طی چهار ماه گذشته این دومین حادثه است که منجر به تلف شدن یوز آسیایی شده و ضرورت دارد موضوع به صورت جدی پیگیری شود.

عبدالهی ادامه داد: به دادستان حوزه قضائی میامی تاکید شده، چنانچه هر یک از سازمان‌های مسئول پس از بروز اولین حادثه فروردین ماه سال جاری تکالیف خویش را برای افزایش ضریب امنیت و ایمن سازی جاده به خوبی انجام نداده‌اند، شناسایی و به مراجع نظارتی معرفی شوند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه خاطرنشان کرد: موضوع حقوق عامه و حفظ امنیت روانی جامعه دارای ابعاد مختلف است و چنانچه با هر عنوانی خدشه دار و در معرض آسیب قرار گیرد مسببین با برخورد قاطع، قانونی و عبرت آموز دستگاه قضائی استان سمنان مواجه خواهند شد.

کد مطلب 5827957
مهشید جعفری معظم

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