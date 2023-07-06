به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه با بیان اینکه یک واحد بومگردی در این شهرستان پلمب شد، بیان کرد: عدم رعایت قانون عفاف و حجاب دلیل این پلمب بوده است.

وی از تبلیغات غیرمجاز و خلاف شئونات اسلامی صاحب یک اقامتگاه در سرخه و انتشار تصاویر بانوان بی حجاب در فضای مجازی خبر داد و ابراز کرد: صاحب این اقامتگاه معروف، با انتشار تصاویر غیرمتعارف از مجالس برگزار شده موجب آزرده خاطر شدن شهروندان شده بود.

فرمانده انتظامی سرخه از بی توجهی به تذکرات پلیس توسط این بوم‌گردی خبر داد و گفت: اداره نظارت بر اماکن پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با همکاری اداره میراث فرهنگی سرخه این واحد بوم‌گردی را پلمب کردند.

حسینی بیان کرد: رعایت عفاف و حجاب از جمله مطالبات آحاد مردم بوده و پلیس برابر وظیفه قانونی خود با جدیت در این راستا ورود کرده است.