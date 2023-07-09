به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری بوشهری صبح یکشنبه در دیدار با دبیر و معاونین بنیاد بین‌المللی غدیر بوشهر اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) ۲۳ سال خستگی ناپذیر دعوت تبلیغی را انجام دادند و آثار زیبای کار فرهنگی رسول خدا و پیامشان در نقاط مختلف جهان انعکاس یافت.

وی اضافه کرد: مکاتبات ختمی مرتبت، نقطه عطفی در تاریخ اسلام است اما خداوند حضرت محمد (ص) را به‌عنوان یک الگوی ناب و تمام عیار به مردم برای سعادتمندی و عاقبت‌بخیری و جاودانه‌ماندن معرفی کرد.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری به تبیین شخصیت قرآنی و الهی خاتم‌الانبیاء (ص) پرداخت و اظهار کرد: آنچه که از کلام رسول خدا (ص) و همچنین نیز قرآن کریم و از ورق زدن تاریخ برداشت می‌کنیم این است که علی بن ابی‌طالب (ع) کسی است که برای جوامع مختلف به عنوان الگو معرفی شده است.

وی افزود: در جای جای قرآن کریم حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) به عنوان یک چهره شاخص معرفی شده است، و اگر سخن از جهاد، فقه، توحید، تفسیر به میان می‌آید، آن شخص کسی جز امیرالمومنین (ع) نیست.

آیت‌الله حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: خداوند تمام عالم را در علی ابن ابی طالب (ع) جمع کرده است، و همچنین نبی مکرم اسلام (ص) نیز می‌گوید هر کسی که ذریه‌ام را با دست، زبان و ثروتش مدد کند، شفاعت من در آخرت به او واجب می‌شود و این مسئله نشان از جایگاه بالای سادات دارد.

وی با تبیین این مسئله که هماره در تاریخ بشر دو جریان حق و باطل وجود داشته است، تصریح کرد: رهبری جریان حق را انبیا و اولیای الهی (ع) به عهده داشته‌اند و همه انبیای الهی (ع) دعوت‌کننده امت به‌سوی زندگی توحید و حقانیت بودند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: حضرت زهرا (س) که دفاع از حقانیت امیر مؤمنان علی (ع) را مهم‌ترین اقدام می‌دانستند، با سخنرانی و ایراد خطبه فدکیه در مسجدالنبی (ص) به این مهم پرداخته و به فداکاری‌ها و نقش امام علی (ع) در اسلام اشاره فرمودند.

وی افزود: تلاش اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) در احقاق حق امیرالمؤمنین علی (ع) موجب شد که خلیفه وقت درصدد جلوگیری از ایشان برآید. از جمله اینکه با غصب فدک، امکانات مالی‌شان را محدود کرد. حضرت فاطمه زهرا (س) برای بازپس‌گیری آن به پا خاستند و در محاجه با خلیفه و پیروان او، جعل احادیث، بدعت در احکام و کم‌اطلاعی آنها از آیات قرآن کریم را بر ملأ کردند. ایراد خطبه فدکیه، روشنگری و هشداری به امت اسلامی به خاطر غصب خلافت و نفاق بود.

آیت‌الله حسینی‌بوشهری گفت: حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه، میان افکاری که سقفیه را پدید آورد و تفکر اهل‌بیت (ع) تمایز قائل شدند و با انحرافات پدید آمده در اصول سیاسی جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر (ص) مبارزه، و عاقبت شوم این پیمان‌شکنی را پیش‌بینی کردند، اگر نظام الهی رسول اکرم (ص) به سود گروهی تغییر کند، روش عادلانه و الهی او به سیرت جاهلی باز می‌گردد. ایشان در خطبه فدکیه نشان دادند که شکل‌گیری جریان سقفیه بر ارزش‌های جاهلی و قبیله‌ای استوار بود و هیچ ارتباطی با قرآن و سنت نداشت.