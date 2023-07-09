تولید ۴۰۰ محصول مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، طاها ذی قیمت مسئول کارگروه ترویج ستاد اقتصاد دانش بنیان دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در این حوزه گفت: طبق آخرین ارزیابی های صورت گرفته در حال حاضر حدود ۲۵۰ شرکت فعال به صورت تخصصی در حوزه هوش مصنوعی فعالیت می کنند و تاکنون حدود ۴۰۰ محصول با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری توسط شرکت های دانش بنیان تولید و به بازار عرضه شده است.

وی بیان کرد: حدود ۲۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه (VC) بر روی ایده ها و طرح های مبتنی بر هوش مصنوعی سرمایه گذاری می کنند و حدود ۲۵ شتابدهنده در سراسر کشور در حال شتابدهی به ایده های مبتنی بر این فناوری ها هستند.

مسئول کارگروه ترویج ستاد اقتصاد دانش بنیان دیجیتال با بیان این که یکی از مهمترین ارکان توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد است اظهار داشت: حدود ۱۵۶ دانشگاه و مرکز آموزش عالی در سراسر کشور به این مهم می پردازند و سالیانه حدود ۳۵۰۰ دانش آموخته متخصص در زیر شاخه های مختلف گرایش های مرتبط با هوش مصنوعی تربیت می کنند.همچنین حدود ۱۵۰ نفر محقق برجسته از اساتید دانشگاه به صورت تخصصی در گرایش های مختلف هوش مصنوعی در حال تحقیق و پژوهش هستند و در آزمایشگاه های کشور به توسعه این علوم می پردازند.

ذی قیمت خاطرنشان کردکرد: این ستاد تفاهم نامه هایی با مراکز شتاب دهنده مطرح کشور برای حمایت از ایده ها و طرح های حوزه هوش مصنوعی منعقد کرده است. اولویت اصلی ستاد، کمک به توسعه بازار و افزایش حجم فروش محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی است که توسط شرکت های دانش بنیان تولید شده اند.

وی گفت: ستاد همچنین از ایده ها و طرح های توسعه محصولات هوش مصنوعی شرکت های دانش بنیان که در کشور نمونه داخلی ندارند و مورد نیاز کشور هستند و برای اولین بار در کشور تولید و طراحی می شود به طور کامل حمایت می کند. ستاد در حوزه شرکت های نوپا و استارتاپ با انتشار گزارش هایی از تجربیات موفق جهانی در تولید محصولاتی مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری، نقشه راهی مطمئن برای کاهش ریسک و توسعه محصولی کاربردی ارائه می کند.