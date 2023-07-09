  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۰

مدیرکل دامپزشکی لرستان:

تاکنون موردی از بیماری تب «کریمه کنگو» در لرستان مشاهده نشده است

تاکنون موردی از بیماری تب «کریمه کنگو» در لرستان مشاهده نشده است

خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان تأکید کرد: تاکنون موردی از بیماری تب «کریمه کنگو» در این استان مشاهده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باتوجه‌به اقدامات صورت‌گرفته توسط اداره کل دامپزشکی استان تا کنون موردی از بیماری تب خون‌ریزی دهنده کریمه کنگو در استان لرستان گزارش نشده است.

وی افزود: طی هماهنگی صورت‌گرفته با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر اقدامات کنترلی از قبیل آموزش و اطلاع‌رسانی، سم‌پاشی بدن و جایگاه دام و جلوگیری از کشتار غیرمجاز در حاشیه شهرها و منازل و رعایت بهداشت فردی در هنگام مواجه با دام نقش بسیار مهمی در پیشگیری و کنترل این بیماری داشته‌اند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو جز بیماری‌های مشترک بسیار خطرناک بین انسان و دام است که فاقد هر گونه نشانه بالینی و درمانگاهی در بدن دام‌ها است.

کد مطلب 5831509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها