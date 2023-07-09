تاکنون موردی از بیماری تب «کریمه کنگو» در لرستان مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باتوجه‌به اقدامات صورت‌گرفته توسط اداره کل دامپزشکی استان تا کنون موردی از بیماری تب خون‌ریزی دهنده کریمه کنگو در استان لرستان گزارش نشده است.

وی افزود: طی هماهنگی صورت‌گرفته با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر اقدامات کنترلی از قبیل آموزش و اطلاع‌رسانی، سم‌پاشی بدن و جایگاه دام و جلوگیری از کشتار غیرمجاز در حاشیه شهرها و منازل و رعایت بهداشت فردی در هنگام مواجه با دام نقش بسیار مهمی در پیشگیری و کنترل این بیماری داشته‌اند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو جز بیماری‌های مشترک بسیار خطرناک بین انسان و دام است که فاقد هر گونه نشانه بالینی و درمانگاهی در بدن دام‌ها است.