اقدامات جهت ثبت جهانی هگمتانه هرچه زودتر انجام شود

صاحب محمدیان منصور در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه طرح پیاده‌راه‌سازی ۶ خیابان اصلی شهر همدان بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری باید مورد بررسی قرار گیرد و طبق نظر مشاور به پیاده راه تبدیل شود، اظهار کرد: طبق نظر کارشناسان دو خیابان بوعلی و اکباتان مقرر شد به پیاده راه تبدیل شود که خیابان بوعلی در سال ۱۳۹۶ پیاده راه شد و خیابان اکباتان با توجه به اشکالات که هنوز موجود است این امر محقق نشده است.

وی افزود: مردم هنوز خیابان اکباتان را حذف نکرده‌اند و علت اینکه پیاده راه شدن اکباتان موفق نبوده است شامل این است که خیابان بوعلی یک خیابان لوکس فروشی است و نیاز به حمل بار ندارد اما خیابان اکباتان با توجه به نوع مشاغل در طرح پیاده راه موفق نبوده است.

مدیر پایگاه ملی هگمتانه با بیان اینکه کاربری‌های مشاغل موجود در خیابان اکباتان باید تغییر کند و هنوز در این زمینه اتفاقی رخ نداده و بدین جهت پروژه موفقیت لازم را ندارد، گفت: خیابان تختی، شریعتی، باباطاهر و شهدا هرکدام مانند دو خیابان بوعلی و اکباتان خصوصیت به خود را دارند.

محمدیان خاطرنشان کرد: خیابان باباطاهر در آن بازار قصابان، میوه و تره بار وجود دارد که هر روز ماشین‌ها برای تخلیه در حال رفت‌وآمد هستند و نمی‌توان به شیوه خیابان بوعلی کار انجام داد.

وی افزود: همچنین کوچه بهبهانی‌ها، کوچه اسکندری که ورودی شیشه‌برها است محل ورود و خروج ماشین‌های بزرگ است و پیاده راه شدن یک طیف است که باید یک مسیر برای ماشین‌های آتش نشانی، پلیس و اورژانس گذاشته شود.

مدیر پایگاه ملی هگمتانه با اشاره به خیابان باباطاهر بیان کرد: در برخی موارد باید در همان مسیر و در برخی ساعات برای ماشین تخلیه بار تعبیه شود و می‌توانیم این طیف را در خیابان باباطاهر به صورت اینکه عبور و مرور ماشین را کمرنگ کنیم انجام دهیم اما حذف کامل سواره کار درستی نیست و در دنیا به این مدل خیابان‌ها که تردد در آن وجود دارد و کمرنگ است خیابان کامل یا خیابان زندگی گفته می‌شود.

وی عنوان کرد: در خیابان باباطاهر، بوعلی و شهدا و بقیه موارد به طور کامل نمی‌توانیم سواره را حذف کنیم فقط می‌توانیم عبور و مرور ماشین را کنترل نمائیم و این امر ملزم به مطالعه تمام خیابان‌ها و نظر کارشناسانه دقیق دارد.

محمدیان منصور خاطرنشان کرد: حذف ترافیک از میدان اکباتان و برداشتن آسفالت از اقدامات مهم و باقی مانده برای ثبت جهانی هگمتانه است که باید هر چه زودتر به صورت دقیق انجام شود.