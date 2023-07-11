عضله سازی بدون چربی در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، عوامل متعددی با افزایش یا کاهش خطر بیماری آلزایمر مرتبط هستند.

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که توده عضلانی بدون چربی ممکن است نقش پیشگیرانه ای در شروع بیماری آلزایمر داشته باشد.

با این حال، دلایلی که چرا توده عضلانی بر آلزایمر تأثیر می‌گذارد نامشخص است.

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو دریافتند افرادی که دارای سطوح بالاتر و مادام العمر توده عضلانی بدون چربی هستند، ۱۲ درصد با کاهش خطر ابتلاء به آلزایمر روبرو هستند.

دکتر «ایاس داگلاس»، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «با این حال، ما شواهدی برای این ارتباط پیدا نکردیم.»

محققان به طور خلاصه در مورد این ارتباط بالقوه حدس‌هایی می‌زنند. به عنوان مثال، بیماری قلبی عروقی مدت‌هاست با آلزایمر مرتبط است، اگرچه داگلاس خاطرنشان کرد که این ارتباط پیچیده است.

داگلاس گفت: «در حالی که تحقیق بیشتر مورد نیاز است، ممکن است توده بدون چربی خطر زوال عقل عروقی را از طریق کاهش خطر بیماری قلبی عروقی کاهش دهد. این موضوع را می‌توان در مطالعات آینده بررسی کرد.»

داگلاس در ادامه افزود: «میوکین‌ها پروتئین‌هایی هستند که توسط عضلات آزاد می‌شوند و بر بافت‌های دیگر تأثیر می‌گذارند. در مطالعات تجربی نشان داده شده است که آنها با ورزش القا شده و بر عملکرد مغز تأثیر مثبت می‌گذارند.»

در نهایت، مطالعات مداخله بالینی بیشتری برای تأیید تأثیر عضله بدون چربی بر آلزایمر و محرک‌های این رابطه مورد نیاز است.