اجرای اثر «مولی علی» از گروه سرود ضحی لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، همایش جشن دختران انقلاب اسلامی گیلان با ارائه سرود «مولی علی» توسط گروه سرود ضحی لاهیجان همراه شد.
اجرای موسیقی، سرود و چندین برنامه متنوع تنها بخشی از ویژه برنامههای همایش دختران انقلاب اسلامی گیلان در رشت بود.
رشت - اثر «مولی علی» توسط گروه سرود ضحی لاهیجان در جشن دختران انقلاب گیلان در رشت به اجرا در آمد.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش جشن دختران انقلاب اسلامی گیلان با ارائه سرود «مولی علی» توسط گروه سرود ضحی لاهیجان همراه شد.
اجرای موسیقی، سرود و چندین برنامه متنوع تنها بخشی از ویژه برنامههای همایش دختران انقلاب اسلامی گیلان در رشت بود.
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