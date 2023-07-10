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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱:۰۸

پنجره مهر؛

اجرای اثر «مولی علی» از گروه سرود ضحی لاهیجان

اجرای اثر «مولی علی» از گروه سرود ضحی لاهیجان

رشت - اثر «مولی علی» توسط گروه سرود ضحی لاهیجان در جشن دختران انقلاب گیلان در رشت به اجرا در آمد.

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به گزارش خبرنگار مهر، همایش جشن دختران انقلاب اسلامی گیلان با ارائه سرود «مولی علی» توسط گروه سرود ضحی لاهیجان همراه شد.

اجرای موسیقی، سرود و چندین برنامه متنوع تنها بخشی از ویژه برنامه‌های همایش دختران انقلاب اسلامی گیلان در رشت بود.

کد مطلب 5833281

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    نظرات

    • حمیدر IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
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      پاسخ
      ماشالله به این گروه سرود قدرتمند و عالی منتظر کار های جدیدتون هستیم به زودی زود....

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