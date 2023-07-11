پایان پروازهای مهمان های خانه خدا/حاجیان به وطن برگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، عظمی طهماسبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات بازگشت حجاج خراسان جنوبی به وطن به پایان رسید.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با تقدیر و تشکر از تمامی عوامل فرودگاهی و دستگاهها و ارگانهای اجرایی و پشتیبانی و نظامی و انتظامی که در طی مدت بازگشت زائران از سرزمین وحی اهتمام داشتند، اظهارکرد: عملیات بازگشت حجاج بیت الله الحرام که در فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند از ۱۶ تیرماه آغاز شده بود در ساعت ۲۵ : ۱۵ دوشنبه ۱۹ تیرماه پایان یافت.

وی افزود: طی این عملیات دو هزار و ۸۴ نفر زائر بیت الله الحرام از شهر مدینه به مرکز استان بازگشتند.

عظیم طهماسبی بیان کرد: این حجاج در قالب ۱۵ کاروان بهمراه ۸۹ هزار کیلوگرم بار با ۹ سورتی پرواز ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از طریق فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند به وطن بازگشتند.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی ادامه داد: از این نه پرواز ۷ پرواز با تعجیل در ورود و ۲ پرواز با تاخیر صورت پذیرفت.

طهماسبی با بیان اینکه اقدامات مورد نیاز برای اعزام و استقبال از زائرین از ماه های قبل شروع شده بود گفت: در این راستا علاوه بر بسیج کارکنان فرودگاه در قالب میز خدمت و راهنمای مسافر در فرودگاه جهت خدمت رسانی به حجاج، با تشکیل کمیته حج با مشارکت تمامی سازمانهای و ارگانهای مرتبط تلاش برای خدمت رسانی داشت.

وی یادآور شد: جمله سپاه حفاظت، پلیس فرودگاه، گذرنامه، اورژانس، گمرک، سازمان حج و زیارت استان، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، اداره کل اطلاعات استان، شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و سوختگیری هواپیمایی نسبت به ساماندهی امور و بهبود سطح خدمات فعالیت داشتند.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با اعلام رضایت از روند اجرایی عملیات رفت و برگشت حجاج و قدردانی از کلیه عوامل دست اندرکار یادآور شد: همه سازمانها در این مدت با آمادگی کامل و افزایش کارکنان در راستای تسریع در عملیات و خدمت رسانی مطلوب اقدام کردند.