التهاب شبانه در پرسپولیس/ بیرانوند و پیروانی رودر روی هم!

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی در حاشیه تمرین دوشنبه پرسپولیس با خبرنگاران گفت و گو کرد که بخشی از این صحبت‌ها پیرامون رفتار علیرضا بیرانوند در نقل و انتقالات تابستانی بود.

سرپرست پرسپولیس ضمن رد رفتارهای بیرانوند در فسخ قرارداد با پرسپولیس و سپس مذاکره با استقلال تهران گفت: «بیرانوند قرارداد سال گذشته‌اش را می‌گیرد. این کار را کرد به پولش برسد. او اشتباه کرد. همین جا هم می گویم او اشتباه کرد. قطعاً خیلی بیشتر تلاش می‌کند تا جبران کند. او نفر اول گلرهای ایران است. اشتباه کرد اما در حال حاضر دنبال جبران است. ما ۱۰ نفر مثل بیرانوند داریم.»

جملاتی که بیرانوند پس از پایان تمرین خواند تا در فضای مجازی شروع به پاسخ دادن کند. او با انتشار استوری در صفحه شخصی اش عنوان کرد: «بعضی ها که نمیدونم دنبال چی هستن میگن توی فصل جدید باید خودمو نشون بدم. مگه من بازیکن ۱۸ ساله یا جدید پرسپولیس هستم…»

او که ابایی از آوردن اسم پیروانی و انتقاد از او نداشت در ادامه نوشت: «… امروز هم افشین خان که من خیلی دوستش دارم گفت که باید هواداران منو ببخشن. مگه من چیکار کردم جز اینکه برای دریافت پولم دوبار نوتیس دادم…»

انتشار همین استوری باعث تماس‌های مختلفی با بیرانوند شد تا دروازه بان تیم ملی ایران آن را حذف کند اما این کار را نکرد تا بازی مجازی اش بار دیگر با «آنفالو» کردن پیروانی آغاز شود.

التهابی که در رختکن پرسپولیس به وجود آمده است تا این تیم قبل از اردوی پیش فصل ترکیه با مواردی روبرو شود که تا کنون به طور صریح رسانه‌ای نشده بود.