چهارمحال وبختیاری رتبه اول عملکردمحیط طبیعی وتنوع زیستی راکسب کرد

سعید یوسفپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری در بین ۳۱ استان رتبه اول عملکرد محیط طبیعی و تنوع زیستی را از آن خود کرد.
وی تصریح کرد: این عملکرد مربوط به ارزیابی ۶ ماهه استانها در این حوزه است.
یوسفپور گفت: این ارزیابی در سه بخش موزههای تاریخ طبیعی و تنوع زیستی، دفتر زیستگاهها و دفتر حیات وحش است و پس از بررسیهای بهعمل آمده این استان با کسب نمرات بالا توانست رتبه اول را در بین استانها کسب کند.
مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: سیاست این اداره کل تمرکز بر حوزه محیط طبیعی بهویژه حیات وحش است.
یوسفپور افزود: تلاش ما بر این است که از همه ظرفیتهای استان خصوصاً نخبگان و دانشگاهیان برای حفظ محیط زیست و بالاخص حوزه محیط طبیعی و تنوع زیست بهره ببریم.
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