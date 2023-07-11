چهارمحال وبختیاری رتبه اول عملکردمحیط طبیعی وتنوع زیستی راکسب کرد

سعید یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری در بین ۳۱ استان رتبه اول عملکرد محیط طبیعی و تنوع زیستی را از آن خود کرد.

وی تصریح کرد: این عملکرد مربوط به ارزیابی ۶ ماهه استان‌ها در این حوزه است.

یوسف‌پور گفت: این ارزیابی در سه بخش موزه‌های تاریخ طبیعی و تنوع زیستی، دفتر زیستگاه‌ها و دفتر حیات وحش است و پس از بررسی‌های به‌عمل آمده این استان با کسب نمرات بالا توانست رتبه اول را در بین استان‌ها کسب کند.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: سیاست این اداره کل تمرکز بر حوزه محیط طبیعی به‌ویژه حیات وحش است.

یوسف‌پور افزود: تلاش ما بر این است که از همه ظرفیت‌های استان خصوصاً نخبگان و دانشگاهیان برای حفظ محیط زیست و بالاخص حوزه محیط طبیعی و تنوع زیست بهره ببریم.