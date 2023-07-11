آئین معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان های تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه آئین معارفه حجت الاسلام «منصور باقربیک تبریزی» به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با حضور حجت الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در شهرری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، انتصاب حجت الاسلام باقربیک تبریزی با حکمی از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی انجام شد و در قسمتی از این حکم آمده است؛

بی تردید استان تهران با انبوه برخورداری‌ها و دارایی‌هایش و انباشت مشکلات و پیچیدگی‌هایش از کلیدی ترین میدان‌هایی است که امیدوارم مأموریت سازمان تبلیغات در دوران جدید در آن تحقق یابد و اداره کل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در این خصوص بتواند الگوساز و راهگشا باشد.

گفتنی است حجت الاسلام منصور باقربیک تبریزی از ۲۳ آذر ۱۳۹۹ تاکنون مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان بوده است.

لازم به ذکر است که باقربیک تبریزی اولین مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران است.