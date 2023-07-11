به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته رسانه‌های معاند ادعاهایی را در مورد فردی به نام «موسی اسماعیلی» منتشر و عنوان کردند فرد مورد اشاره در زندان ارومیه و زیر شکنجه کشته شده است.

سابقه معاندین در موج سواری خبری روی عناصر خاص موجب شد مقام قضائی توضیحاتی دراین باره ارائه دهد.

نتیجه پیگیری نشان می‌دهد موسی اسماعیلی سال ۹۷ به اتهام عضویت در گروهک تروریستی دموکرات به زندان می‌افتد و پس از تحمل دوران حبس در اسفند ماه سال ۹۸ از زندان آزاد می‌شود.

موسی اسماعیلی در ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حالی که مسلح بوده داشته با مأموران حافظ امنیت درگیر می‌شود و نهایتاً کشته می‌شود.

ادعای کشته شدن این تروریست که هنگام مرگ مسلح و در تلاش برای ضربه زدن به نیروهای حافظ امنیت بوده است در حالی مطرح شده که وی حتی در صحنه درگیری بازداشت هم نشده و در همانجا کشته شده است.