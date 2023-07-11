وزیر بهداشت به پیشوا سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پیشوا سفر کرد.
بر اساس این گزارش عین اللهی به منظور بازدید و بررسی پروژههای بهداشت و درمان به این منطقه سفر کرده است.
پیشوا- وزیر بهداشت به منظور بررسی و بازدید پروژه های بهداشت و درمان به پیشوا سفر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پیشوا سفر کرد.
بر اساس این گزارش عین اللهی به منظور بازدید و بررسی پروژههای بهداشت و درمان به این منطقه سفر کرده است.
نظر شما