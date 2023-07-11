برگزاری جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به ریاست صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و با حضور معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد با دستور کار «تدوین راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای شمال آفریقا» در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این نشست صفری با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اتخاذ رویکرد ویژه به توسعه همکاری و با آفریقا لزوم همکاری کلیه دستگاه‌ها ذیربط و بخش خصوصی جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت توسعه همکاری‌های تجاری اقتصادی با قاره آفریقا به ویژه شمال این قاره در حوزه‌های صنایع و معادن، دام و شیلات، انرژی و کشاورزی، توسعه خطوط حمل و نقل دریایی و هوایی، حضور فعال در نمایشگاه‌ها، تمرکز بر توسعه گردشگری سلامت، جذب دانشجو، صدور خدمات و فنی مهندسی تاکید کرد.

در ادامه مهدی شوشتری مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت روابط سیاسی و تجاری با کشورهای شمال آفریقا و سابقه برگزار کمیسیون مشترک اقتصادی با ۵ کشور از هفت کشور حوزه شمال آفریقا را مورد اشاره قرار داد و ابراز امیدواری کرد با فعال شدن این کمیسیون‌ها شاهد توسعه روابط اقتصادی دوجانبه با کشورهای این منطقه باشیم.

در پایان صفری با اشاره به وجود رقبای سرسخت از جمله اروپا، چین و ترکیه در این منطقه خواستار جدیت در کار، نگاه مثبت و تلاش مداوم جهت سرعت بخشیدن به اجرایی شدن تفاهمات صورت گرفته و توسعه روابط با کشورهای قاره آفریقا شد.