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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۹

فرماندار شهرستان آران و بیدگل خبر داد؛

کاهش ۷۵ درصدی بیمه بیکاری در آران و بیدگل

کاهش ۷۵ درصدی بیمه بیکاری در آران و بیدگل

کاشان - فرماندار آران و بیدگل از کاهش ۷۵ درصدی بیمه بیکاری در سه ماهه نخست ابتدایی امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر علی‌اکبر رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان عظیم مردم نهاد در ارتقا سطح رفاه بیمه شدگان و بازنشستگان و تأمین آینده‌ای بهتر برای نیروی مولد و شاغل نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «سال مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری ابراز داشت: در شهرستان آران و بیدگل شاهد رشد ۳ درصدی بیمه اجباری در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته بوده‌ایم که قابل تقدیر است.

فرماندار آران و بیدگل از کاهش ۷۵ درصدی بیمه بیکاری در سه ماهه سال جاری نسبت مدت زمان مشابه در سال گذشته در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این مهم نشان از رشد تولید و اشتغال در شهرستان آران و بیدگل دارد.

وی خدمت‌رسانی و تکریم ارباب رجوع را از اهدف اصلی تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان برشمرد و افزود: ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده رضایتمندی مردم از عملکرد تأمین اجتماعی شهرستان آران و بیدگل را داشته و کارنامه موفق این اداره، نشان از مدیریت منطقی، عاقلانه و مدبرانه آن است.

رضایی تاکید کرد: امیدواریم با همکاری مردم و سایر دستگاه‌های خدماتی و دولتی شاهد اتفاقات خوب در حوزه کارگری باشیم چراکه آران و بیدگل یک شهر صنعتی است و جمعیت زیادی از مردم این منطقه در مراکز صنعتی و تولیدی این شهرستان مشغول به کار هستند.

کد مطلب 5833918

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