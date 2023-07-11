کاهش ۷۵ درصدی بیمه بیکاری در آران و بیدگل

به گزارش خبرنگار مهر علی‌اکبر رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان عظیم مردم نهاد در ارتقا سطح رفاه بیمه شدگان و بازنشستگان و تأمین آینده‌ای بهتر برای نیروی مولد و شاغل نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «سال مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری ابراز داشت: در شهرستان آران و بیدگل شاهد رشد ۳ درصدی بیمه اجباری در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته بوده‌ایم که قابل تقدیر است.

فرماندار آران و بیدگل از کاهش ۷۵ درصدی بیمه بیکاری در سه ماهه سال جاری نسبت مدت زمان مشابه در سال گذشته در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این مهم نشان از رشد تولید و اشتغال در شهرستان آران و بیدگل دارد.

وی خدمت‌رسانی و تکریم ارباب رجوع را از اهدف اصلی تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان برشمرد و افزود: ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده رضایتمندی مردم از عملکرد تأمین اجتماعی شهرستان آران و بیدگل را داشته و کارنامه موفق این اداره، نشان از مدیریت منطقی، عاقلانه و مدبرانه آن است.

رضایی تاکید کرد: امیدواریم با همکاری مردم و سایر دستگاه‌های خدماتی و دولتی شاهد اتفاقات خوب در حوزه کارگری باشیم چراکه آران و بیدگل یک شهر صنعتی است و جمعیت زیادی از مردم این منطقه در مراکز صنعتی و تولیدی این شهرستان مشغول به کار هستند.