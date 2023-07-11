به گزارش خبرنگار مهر، علاالدین ازوجی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش ۳۷ درصدی اعتبارات استان تهران در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

ازوجی گفت: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب قانون بودجه استان تهران در سال ۱۴۰۲، رشد ۳۷ درصدی در مقایسه با سال گذشته داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان داشت: ۱۱۱ طرح ملی و ۱۵ طرح استانی ویژه در سطح استان تهران در حال انجام است که اعتبار طرح‌های ملی از یک هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان در سال گذشته به دو هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان و اعتبار طرح‌های استانی ویژه نیز به ۴۵۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

وی عنوان داشت: ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات ویژه مصوبات سفر برای پروژه‌های استان تهران منظور شده که با یاری خداوند تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره برداری می رسند.