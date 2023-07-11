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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خبر داد؛

افزایش ۳۷ درصدی اعتبارات استان تهران در سال ۱۴۰۲

افزایش ۳۷ درصدی اعتبارات استان تهران در سال ۱۴۰۲

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از افزایش ۳۷ درصدی اعتبارات استان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاالدین ازوجی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش ۳۷ درصدی اعتبارات استان تهران در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

ازوجی گفت: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب قانون بودجه استان تهران در سال ۱۴۰۲، رشد ۳۷ درصدی در مقایسه با سال گذشته داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان داشت: ۱۱۱ طرح ملی و ۱۵ طرح استانی ویژه در سطح استان تهران در حال انجام است که اعتبار طرح‌های ملی از یک هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان در سال گذشته به دو هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان و اعتبار طرح‌های استانی ویژه نیز به ۴۵۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

وی عنوان داشت: ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات ویژه مصوبات سفر برای پروژه‌های استان تهران منظور شده که با یاری خداوند تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره برداری می رسند.

کد مطلب 5834132

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