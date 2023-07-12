مکمل ویتامین D ریسک ابتلا به بیماری های التهابی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، التهاب مکانیسمی است که بدن به وسیله آن به عفونت پاسخ می‌دهد و با آن مبارزه می‌کند.

با این حال، التهاب مزمن یا طولانی مدت با بسیاری از بیماری‌ها از جمله دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، آرتریت و زوال عقل همراه است.

سن، چاقی، رژیم غذایی نامناسب و سیگار کشیدن خطر التهاب مزمن را افزایش می‌دهد.

یک مطالعه جدید به شواهد فزاینده ای در مورد ارتباط بین کمبود ویتامین D و التهاب اشاره می‌کند.

محققان دانشگاه دوبلین در ایرلند معتقدند در افراد مسن، مکمل‌های ویتامین D ممکن است به کاهش خطر ابتلاء به بسیاری از بیماری‌های التهابی کمک کند.

التهاب حاد در پاسخ به آسیب بافتی، عفونت یا آلرژن ها رخ می‌دهد و بخشی ضروری از دفاع بدن است. به سرعت رخ می‌دهد و به طور کلی تا چند روز طول می‌کشد. اما التهاب مزمن می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه داشته باشد.

اکنون، یک مطالعه در مقیاس بزرگ در ایرلند نشان داده است که افراد مسن مبتلا به کمبود ویتامین D نسبت به افراد دارای سطوح کافی ویتامین دارای میزان بالاتر نشانگرهای التهابی هستند.

نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که مکمل ویتامین D می‌تواند خطر بیماری‌های مرتبط با التهاب مزمن را کاهش دهد.

شواهد زیادی وجود دارد که ویتامین D نقش بسیار مهمی در ایمنی ایفا می‌کند.

به گفته محققان، سلول‌های ایمنی به نام سلول‌های T دارای گیرنده‌های ویتامین D هستند و ماکروفاژها ویتامین D فعال آزاد می‌کنند. سپس آن را به لنفوسیت‌های T می‌فرستند که تولید سیتوکین‌هایی را افزایش می‌دهند که به حفظ سلامت کمک می‌کنند و سیتوکین‌هایی را کاهش می‌دهند که باعث توفان سیتوکینی می‌شوند.