نوشیدنی های پروبیوتیک به بهبود سلامت روده ها کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، متخصصان میگویند که نوشابههای پروبیوتیک و پری بیوتیک ممکن است به شما کمک کنند مقدار فیبر توصیه شده روزانه خود را کاهش دهید، هضم را بهبود بخشد و از عملکرد سیستم ایمنی حمایت کند.
با این حال، برخی از آنها محتوای قند بالایی دارند و ممکن است باعث مشکلات گوارشی مانند نفخ و گاز شوند.
گفته میشود این نوشیدنیهای گازدار و شیرین نسبت به نوشابههای معمولی قند کمتری دارند و از موادی ساخته میشوند که اعتقاد بر این است که روده سالمتری را ایجاد میکند.
به بیان ساده، پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده، معمولاً باکتریها هستند که در روده ما زندگی میکنند و آن را متعادل و سالم نگه میدارند.
پری بیوتیک ها نوعی فیبر هستند که ما نمیتوانیم آن را هضم کنیم. آنها به عنوان غذا برای پروبیوتیک ها عمل میکنند و به رشد و شکوفایی آنها در روده ما کمک میکنند.
پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در کنار هم موجب میشوند سیستم گوارش ما سالم و متعادل بماند.
به گفته محققان، این نوع نوشیدنیها نباید به عنوان جایگزینی برای غذاها و نوشیدنیهای غنی از مواد مغذی عمل کنند.
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