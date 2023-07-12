اتمام ثبت سفارش کتب درسی تا مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سالی می‌شود که آموزش و پرورش همراه با دیگر نهادهای دولتی سعی دارد به تدریج همه خدمات خود را از طریق پنجره خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.

ثبت نام دانش آموزان در مدارس و ثبت درخواست کتب درسی هم از جمله خدماتی است که آموزش و پرورش از طریق درگاه خدمات دولت الکترونیک برای دانش آموزان ارائه می‌دهد. ثبت کتب درسی هم توسط مسئولان مدرسه و هم توسط والدین صورت می‌گیرد. با این قابلیت معمولاً والدین و مدیران مدارس ثبت کتب درسی دانش آموزان میان پایه خود را که قصد دارند در همان مدرسه ادامه تحصیل دهند انجام می‌دهند.

ثبت سفارش کتب درسی همچنان از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com امکانپذیر است و دانش‌آموزان و اولیای آنان در صورت تمایل می‌توانند از طریق این سامانه نسبت به ثبت سفارش فردی اقدام کنند.

حجت الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ثبت کتب درسی گفت: ثبت سفارش کتب درسی در حال انجام است. ثبت سفارش برای دانش آموزان میان پایه نسبتاً به خوبی انجام شده است اما برای ثبت سفارش کتب پایه‌های ورودی مقداری تأخیر داشتیم و این تأخیر هم به خاطر مشکلاتی بود که در فرآیند ثبت نام دانش آموزان وجود داشت.

معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت این تأخیر گفت: مشکلاتی در انتقال داده‌ها از پایگاه وزارت آموزش و پرورش به سامانه ثبت کتب درسی به وجود آمد و به این دلیل که امسال این الزام برای دانش آموزان ایجاد شد که نسبت به احراز محل سکونت خود اقدام کنند؛ این مسئله باعث شد تا موضوع ثبت نام دانش آموزان با تأخیر مواجه شود و با توجه به اینکه ثبت سفارش کتب درسی منوط به ثبت نام دانش آموزان در مدارس است؛ به همین خاطر بیشتر در ثبت سفارش کتب دانش آموزان در پایه‌های ورودی این مشکل را داشتیم که امیدوارم این مسئله در روزهای آینده حل شود.

حجت الاسلام لطیفی با تاکید بر اینکه موضوع ثبت کتب درسی همه دانش آموزان تا مرداد ماه قطعاً حل خواهد شد؛ گفت: مشکل ثبت نام دانش آموزان حل شده است و طبیعتاً ثبت سفارش کتب درسی دانش‌آموزان هم تا چند روز آینده با تکمیل داده‌های ما حل خواهد شد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین در خصوص آخرین تغییرات کتب درسی هم گفت: حجم قابل توجهی از تغییراتی که در کتب درسی مد نظرمان بود اعمال شده است. قبل از شروع سال تحصیلی حتماً یک کنفرانس خبری خواهیم داشت و به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد که چه مواردی از کتب درسی تغییر خواهد کرد. چه مواردی حذف شده و چه مواردی اضافه شده است.