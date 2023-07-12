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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۹:۰۰

سرهنگ طرهانی خبر داد

آزادسازی اراضی کشاورزی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در ری

آزادسازی اراضی کشاورزی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از آزادسازی از اراضی کشاورزی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در محدوده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: در راستای مقابله و مبارزه با پدیده شوم زمین خواری، تحقیقات میدانی و مقابله‌ای با تغییر کاربری غیر قانونی و جلوگیری از ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی بخش خاورشهر در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۷ این فرماندهی، قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی و با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان و بخشداری منطقه، زمین‌های مورد نظر شناسایی و در اقدامی عملیاتی دیوارکشی‌ها و بناهای احداث شده در این زمین‌ها با اخذ مجوزهای قضائی تخریب شد.

سرهنگ طرهانی بیان داشت: در این عملیات ۱۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که به تصرف زمین خواران در آمده بود رها سازی و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ارزش زمین‌های رها سازی شده از چنگ زمین خواران را برابر نظر کارشناسان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این عملیات پلیسی، ۸ حکم قضائی در روز گذشته به اجرا در آمد.

وی با اشاره به این که تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه نسل آینده این کشور است، تصریح کرد: هرگونه تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد شد.

کد مطلب 5834286

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