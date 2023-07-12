آزادسازی اراضی کشاورزی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: در راستای مقابله و مبارزه با پدیده شوم زمین خواری، تحقیقات میدانی و مقابله‌ای با تغییر کاربری غیر قانونی و جلوگیری از ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی بخش خاورشهر در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۷ این فرماندهی، قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی و با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان و بخشداری منطقه، زمین‌های مورد نظر شناسایی و در اقدامی عملیاتی دیوارکشی‌ها و بناهای احداث شده در این زمین‌ها با اخذ مجوزهای قضائی تخریب شد.

سرهنگ طرهانی بیان داشت: در این عملیات ۱۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که به تصرف زمین خواران در آمده بود رها سازی و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ارزش زمین‌های رها سازی شده از چنگ زمین خواران را برابر نظر کارشناسان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این عملیات پلیسی، ۸ حکم قضائی در روز گذشته به اجرا در آمد.

وی با اشاره به این که تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه نسل آینده این کشور است، تصریح کرد: هرگونه تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد شد.