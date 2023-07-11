به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله زارع زاده عصر سه‌شنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر اهواز با بیان اینکه یکی از شئون مهم شورای شهر، شأن نظارتی آن است، اظهار کرد: هیچ‌گاه این شأن را از خود سلب نخواهیم کرد، تذکر و طرح سوال از شهردار نیز به همین منظور انجام شده است.

وی با بیان اینکه این مسئله یک فرصت است، تصریح کرد: در اینصورت مدیران شهری در جریان فرآیند کنترل و نظارت، برنامه‌های خود را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده انحراف از مسیر یا مشکلات، فرصت اصلاح و ترمیم برنامه‌ها را دارند.

نایب رئیس شورای شهر اهواز بیان کرد: در شورای ششم هیچ‌گونه انشقاقی وجود ندارد، برادر بوده، هستیم و تا آخرین لحظه خدمت، در راستای تحقق اهداف مشترک و پیشبرد امور شهری کنار هم خواهیم بود.

زارع زاده گفت: اگر در حوزه مدیریت همه تعریف و تمجید کنند و اختلاف نظر وجود نداشته باشد، هر سازمانی که باشد روبه فروپاشی خواهد رفت؛ باید تعارض پیش بیاید اما مشکل آنجا به وجود می‌آید که آن تعارض منفی باشد و در مسئله فعلی تعارض از نوع منفی نیست بلکه موضوعات به جهت اصلاح و بهبود شرایط مطرح شده اند.

وی افزود: از شهردار بابت پاسخ گویی تشکر می‌کنم، همه کارها برای اصلاح امور است و شورای ششم تا آخرین لحظه کاری متحد می‌ماند.

نایب رئیس شورای شهر اهواز ادامه داد: وقتی تذکر یا سوال مطرح می‌شود، این سوال پیش می‌آید که آیا شهردار به موضوعات تذکر توجهی داشته یا اقداماتی انجام داده است؟ ممکن است اقدامات به نتیجه نرسیده باشند و گاهی شهردار اساساً به این مسائل اعتنا ندارد.

زارع زاده اظهار کرد: مسئولیت مدیران شهری، ده‌ها برابر روزهای گذشته است لذا تذکر، طرح سوال و موارد این چنینی نباید مانع پیشبرد امور شهری شود و کارها روی زمین بماند؛ فضایی که این روزها شاهد هستیم نشان از آن دارد که قرار است این مسئله بیشتر از این کش داده شود و منتظر پاسخ‌های دیگران باشیم.

وی اضافه کرد: این مسئله خواه یا ناخواه روی عدم پیشرفت برنامه‌های شهری مؤثر است به همین دلیل از اعضای شورای شهر درخواست دارم در این خصوص تصمیم گیری کنند تا بتوانیم اهداف اصلی خود را پیگیری کنیم.

نایب رئیس شورای شهر اهواز گفت: نگاه پورموسوی عضو شورای شهر اهواز، اصلاح است و نگاه دیگری به این مسئله ندارد؛ بنابراین اجازه فرصت طلبی و بهره برداری احتمالی را به دیگران ندهیم و امورات شهر را با اصلاحات پیش ببریم.