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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

رسیدگی به ۱۵۲پرونده تخلف بخش حمل ونقل جاده‌ای در سیستان وبلوچستان

رسیدگی به ۱۵۲پرونده تخلف بخش حمل ونقل جاده‌ای در سیستان وبلوچستان

زاهدان- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از رسیدگی به ۱۵۲ پرونده در کمیسیون تخلفات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای،طی سه ماهه ابتدایی سالجاری در حوزه تحت پوشش این اداره کل خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد، افزود: از این تعداد، ۳۶ پرونده در کمیسیون ماده ۱۲ شرکت‌ها ،۵۵ پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ رانندگان و ۶۱ پرونده نیز در کمیسیون ماده ۱۴ مالکین بخش حمل و نقل عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کمیسیون‌های ماده ۱۱، ۱۲ و ۱۴ به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان، شرکت‌های حمل و نقل و مالکین ناوگان برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه در ارائه خدمات مطلوب به هموطنان است.

مدیرکل‌راهداری‌و حمل جاده‌ای سیستان و بلوچستان نمونه تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقلی را عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تهیه تنظیم و استفاده از بارنامه، عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تهیه تنظیم و استفاده از صورت وضعیت، سو استفاده از کارت هوشمند راننده و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی عنوان کرد و افزود: نمونه تخلفات رانندگان کمیسیون ماده ۱۱ نیز شامل جابجایی بار بدون استفاده از بارنامه، جابجایی مسافر بدون استفاده از صورت وضعیت، عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و عدم رعایت ضوابط و مقررات جابجایی بارهای ترافیکی هست.

کد مطلب 5834387

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