به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد، افزود: از این تعداد، ۳۶ پرونده در کمیسیون ماده ۱۲ شرکت‌ها ،۵۵ پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ رانندگان و ۶۱ پرونده نیز در کمیسیون ماده ۱۴ مالکین بخش حمل و نقل عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کمیسیون‌های ماده ۱۱، ۱۲ و ۱۴ به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان، شرکت‌های حمل و نقل و مالکین ناوگان برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه در ارائه خدمات مطلوب به هموطنان است.

مدیرکل‌راهداری‌و حمل جاده‌ای سیستان و بلوچستان نمونه تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقلی را عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تهیه تنظیم و استفاده از بارنامه، عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تهیه تنظیم و استفاده از صورت وضعیت، سو استفاده از کارت هوشمند راننده و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی عنوان کرد و افزود: نمونه تخلفات رانندگان کمیسیون ماده ۱۱ نیز شامل جابجایی بار بدون استفاده از بارنامه، جابجایی مسافر بدون استفاده از صورت وضعیت، عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و عدم رعایت ضوابط و مقررات جابجایی بارهای ترافیکی هست.