به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امانی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به هشدار سطح نارنجی و افزایش سطح آلاینده‌ها در استان مرکزی از بعدازظهر روز چهارشنبه که باعث افت کیفیت هوا خواهد شد. توصیه می‌شود، هم استانی‌ها رعایت موارد بهداشتی را به منظور حفظ سلامت خود و خانواده‌هایشان مدنظر قرار دهند.

امانی اظهار کرد: افراد مبتلابه بیماری‌های قلبی و بیماری‌های ریوی نظیر آسم، سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.

وی ادامه داد: افراد دیگر نیز فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک گفت: در تمام اوقات بروز پدیده گرد و غبار از فعالیت‌های شدید بدنی مانند ورزش‌های سبک و سنگین و قدم زدن در فضای باز خودداری کنید.

وی افزود: ورزشکاران، هنگام آلودگی هوا از انجام هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

امانی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از ورود گرد و غبار به داخل ساختمان، در و پنجره‌ها و منافذ را ببندیم و از باز و بسته کردن غیر ضرور آن‌ها خودداری کنند گفت: در شرایط بروز گرد و غبار به علت بخارات حاصل از پاک کننده‌های شیمیایی و گندزداها حتی الامکان از این مواد کمتر استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک گفت: هنگام گرد و غبار، مصرف شیر و ماست کم چرب و میوه و سبزیجات تازه برای دفع سموم از بدن توصیه می‌شود و از خرید و مصرف مواد غذایی که تهیه و عرضه آنها در محیط‌های باز و در معرض گرد و غبار انجام می‌شود، خودداری کنیم و اگر در منزل از سیستم‌های تصفیه هوا استفاده می‌کنید، فیلترهای آن را به موقع تمیز و جایگزین کنند.

امانی اظهار کرد: از فعالیت‌هایی که باعث افزایش آلودگی هوا در فضای داخل خانه می‌شود مثل جارو کشیدن، یا خانه تکانی و… خودداری کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط گرد و غباری از مصرف سیگار و قلیان در حد امکان خودداری کنیم و هنگام خروج از منزل یا محل کار حتماً از عینک و ماسک مناسب مدل (FFP۲) استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هنگام بروز پدیده گرد و غبار، مبتلایان به آسم و بیماران قلبی عروقی در صورت بروز علائم تنگی نفس و هرگونه ناراحتی، سریعاً به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت و یا بیمارستان مراجعه کنند.