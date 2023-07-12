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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛

هشدار نارنجی برای افزایش غلظت آلاینده‌ها/ضرورت رعایت نکات بهداشتی

هشدار نارنجی برای افزایش غلظت آلاینده‌ها/ضرورت رعایت نکات بهداشتی

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به افزایش سطح آلاینده‌ها در استان مرکزی توصیه می‌شود هم استانی‌ها رعایت موارد بهداشتی را مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امانی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به هشدار سطح نارنجی و افزایش سطح آلاینده‌ها در استان مرکزی از بعدازظهر روز چهارشنبه که باعث افت کیفیت هوا خواهد شد. توصیه می‌شود، هم استانی‌ها رعایت موارد بهداشتی را به منظور حفظ سلامت خود و خانواده‌هایشان مدنظر قرار دهند.

امانی اظهار کرد: افراد مبتلابه بیماری‌های قلبی و بیماری‌های ریوی نظیر آسم، سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.

وی ادامه داد: افراد دیگر نیز فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک گفت: در تمام اوقات بروز پدیده گرد و غبار از فعالیت‌های شدید بدنی مانند ورزش‌های سبک و سنگین و قدم زدن در فضای باز خودداری کنید.

وی افزود: ورزشکاران، هنگام آلودگی هوا از انجام هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

امانی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از ورود گرد و غبار به داخل ساختمان، در و پنجره‌ها و منافذ را ببندیم و از باز و بسته کردن غیر ضرور آن‌ها خودداری کنند گفت: در شرایط بروز گرد و غبار به علت بخارات حاصل از پاک کننده‌های شیمیایی و گندزداها حتی الامکان از این مواد کمتر استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک گفت: هنگام گرد و غبار، مصرف شیر و ماست کم چرب و میوه و سبزیجات تازه برای دفع سموم از بدن توصیه می‌شود و از خرید و مصرف مواد غذایی که تهیه و عرضه آنها در محیط‌های باز و در معرض گرد و غبار انجام می‌شود، خودداری کنیم و اگر در منزل از سیستم‌های تصفیه هوا استفاده می‌کنید، فیلترهای آن را به موقع تمیز و جایگزین کنند.

امانی اظهار کرد: از فعالیت‌هایی که باعث افزایش آلودگی هوا در فضای داخل خانه می‌شود مثل جارو کشیدن، یا خانه تکانی و… خودداری کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط گرد و غباری از مصرف سیگار و قلیان در حد امکان خودداری کنیم و هنگام خروج از منزل یا محل کار حتماً از عینک و ماسک مناسب مدل (FFP۲) استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هنگام بروز پدیده گرد و غبار، مبتلایان به آسم و بیماران قلبی عروقی در صورت بروز علائم تنگی نفس و هرگونه ناراحتی، سریعاً به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت و یا بیمارستان مراجعه کنند.

کد مطلب 5834485

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